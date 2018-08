Roku también llega al streaming

Roku Channel ya no es exclusivo para los usuarios que disponen de un Roku TV u otro dispositivo para streaming; ahora también llegó a la web, sumando así muchos más usuarios. Puede ser visto desde PCs, smartphones y tablets, tal como explica The Verge. Para hacerlo hay que ingresar a www.therokuchannel.com y crear una cuenta. Allí hay contenido gratuito de estudios como Sony Pictures, Paramount, y Warnes Bros, entre otros. Como novedad en la plataforma aparece una sección de nombre "Featured Free", que se encuentra en la parte superior del menú y muestra contenido destacado de los socios. De momento este canal online de Roku no está disponible en todas las regiones del mundo, aunque se supone que lo estará pronto