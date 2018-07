Rojo con Brasil, Estados Unidos y China, los principales socios

En junio, los principales socios comerciales de la Argentina (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones al gigante de la región alcanzaron los u$s 979 millones y las importaciones desde ese país, u$s 1372 millones. El saldo comercial fue deficitario en u$s 393 millones.

Con China, las exportaciones sumaron u$s 404 millones y las importaciones, u$s 877 millones. El déficit comercial en este caso fue u$s 472 millones.

Las ventas a Estados Unidos totalizaron u$s 280 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron u$s 617 millones. El déficit con EE.UU. en junio fue de u$s 337 millones.