Riesgo electoral: los bonos más cortos rinden 10 puntos más que las Letes

El nerviosismo que genera en el mercado la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente, y sobre todo qué decisiones económicas tomará, hace que no sólo el dólar sufra movimientos abruptos, sino también los bonos.

Así es como mientras las Letes en dólares que vencen en agosto pagan 4,5% anual, un bono que vence un año después como el Bonar 2020, en octubre de 2020, rinde diez puntos más, un 14% (poco más, poco menos, según el día).

Y si se toma como referencia el bono de Tesoro de Estados Unidos, la diferencia entre el instrumento considerado refugio por excelencia y lo que se paga en el país es muy notoria: el título estadounidense a 10 años ofrece casi el 2,5%.

"Sin duda es habitual este nivel de desfasaje con un escenario electoral tan polarizado como el de Argentina entre medio de esos dos vencimientos (Letes a agosto y bonos a 2020).

Al ser extremos tan opuestos los posibles candidatos a quedarse con el sillón presidencial, como Mauricio Macri y Cristina Kirchner, la incertidumbre de los mercados tensiona al mercado a medida que se acerca octubre", sostuvo Martín Saud, trader en Balanz.

En este contexto, Saud dijo que los inversores que se animan a invertir en títulos que vencen bajo un nuevo gobierno "son aquellos que confían en una reelección asegurada del presidente" y detalló que "eligen títulos más largos como el Discount en dólares ley neoyorquina y el Discount en dólares ley argentina o hasta inclusive se juegan por el Century (bono a 100 años)".

Por su parte, Nicolás Chiesa, director de Sales and Trading de Portfolio Personal, señaló que "hay fondos de afuera empezando a mirar estas tasas", rendimientos que "claramente tienen que ver con el riesgo latente de que Cristina vuelva a ser presidente".

El experto comentó que, a grandes rasgos, en el mercado creen que con Macri en el Gobierno, o incluso con el ex ministro de economía, Roberto Lavagna, hasta 2020 hay manera de sobrellevar los vencimientos de deuda.

En cambio, si la ex presidenta vuelve al poder, surgen todo tipo de incógnitas, ya que está en duda desde su posible relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el acuerdo vigente hasta qué podría definir sobre los bonos.

"En mi opinión, esta percepción es exagerada. Más allá de que gane quién gane las elecciones, creo que el nerviosismo es exagerado y así también lo están interpretando algunos inversores afuera. No se decidieron a disparar las compras aún, pero están haciendo números. Ya los están viendo como oportunidad", indicó el director de Sales and Trading de Portfolio Personal.

La curva de los bonos está invertida, los más cortos tienen tasas de rendimiento más altas que las de largo plazo, algo que viene pasando desde mayo del año pasado y que en Argentina se interpreta como riesgo de default.

Así lo explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones: "Es algo que sucede desde aproximadamente mayo de 2018. En Argentina, cuando la curva se invierte aumenta significativamente la probabilidad de default. Como los bonos más cortos son los que más cerca están del vencimiento, son los que más rinden, y eso marca ese estrés financiero".

No obstante, tal como pidió aclarar el experto, esto no implica que vaya a haber un default. "Con esto no quiero decir que va a pasar, sino que esto es lo que se interpreta en el país", subrayó Martínez Burzaco.

Finalmente, Ezequiel Baum, autor del libro "Ordená tu economía" sostuvo que la Tir del Bonar 2020 "no se trata de una tasa de default, sino de mucha preocupación", aun cuando son solo u$s 3000 millones los que vencen; "esto habla de la percepción de si se pagará o no la deuda de 2020".