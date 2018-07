Primera huelga de repartidores virtuales

Por primera vez en la Argentina, ayer se realizó una huelga de trabajadores de plataformas online. Se trata de los repartidores de la app de envíos RappiArgentina, que protestaron frente a la sede de la empresa, en Villa Crespo, para reclamar por los permanentes cambios en las condiciones de trabajo.

Reclaman percibir un salario fijo: "Pedaleamos más y ganamos menos", dicen los trabajadores. Se organizaron y en pocos días eligieron representantes para dialogar con la empresa. Pero sólo fueron llamados luego de dejar de tomar los pedidos que les ordenaba la aplicación, según informó el portal de noticias laborales La Cartelera de Trabajo (LCT).

"Si nos consideran como independientes, que no nos controlen; si nos controlan que nos paguen como trabajadores dependientes", destacó uno de los trabajadores al sitio.

El trasfondo de la protesta es la decisión de Rappi de cambiar las condiciones de prestación del servicio imponiendo a los más experimentados viajes más largos y peores pagos y atraer a nuevos repartidores con viajes má rentables. "Con la nueva actualización los chicos nuevos tienen mucho trabajo, y los que estamos hace mucho tiempo nos salen los pedidos de 3 o 4 kilómetros. Estoy en Palermo y me llega un pedido para ir a Caballito. Sé que son más de 50 cuadras porque me lo marca la aplicación. ¿Voy pedaleando hasta allá por $ 35?. Si no tomo el viaje me llaman para presionarme. Luego me bajan el ranking y no me llegan más pedidos", se quejó uno de los mensajeros, según LCT.

Para ahogar la huelga, Rappi aumentó los pagos a repartidores de $ 35 a $ 60 por viaje.