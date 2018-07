Piden que no se estrene nueva serie de Netflix

Una nueva serie norteamericana de Netflix ha causado gran polémica en las redes sociales a pesar de aún no se ha estrenado. Se trata de "Insaciable", que cuenta la historia de Patty, una adolescente con sobrepeso que sufre las burlas de sus compañeros del colegio, hasta que un problema la obliga a adelgazar durante unas vacaciones de verano.

Más de 116.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para detener su lanzamiento, programado para el 10 de agosto. "Tenemos tiempo para evitar que esta serie sea lanzada, y cause dudas devastadoras en la mente de jóvenes que pensarán que para ser felices y dignas, necesitan perder peso", dice Florence Given, una ilustradora feminista quien comenzó la solicitud y considera que "esta serie causará trastornos alimenticios y perpetuará la cosificación de la mujer". "Durante mucho tiempo, la sociedad les ha dicho a las mujeres que, para ser populares, tener amigos, ser deseables, debemos ser delgadas" expresó. No obstante, algunos usuarios en redes sociales defienden el show diciendo que se trata de una comedia negra. Lauren Gussis, la creadora, dijo que la historia se basa en una experiencia personal.