Piden más de u$s 260 millones por Hazard

El belga Eden Hazard fue una de las figuras de Rusia 2018 y como tal recibió el Balón de Plata al segundo mejor jugador de la Copa del Mundo. En, su club, el Chelsea, son conscientes que será difícil retener a su gran estrella, y Hazard ya rechazó las propuestas de renovación, dejando claro que "el Madrid hace soñar a cualquiera. Esté o no Zidane", entre otras muchas declaraciones en las que expresó que le gustaría vestir la camiseta merengue. Pero el conjunto inglés no lo regalará. El equipo de la Premier League le habría hecho saber al Real Madrid el precio de venta de Eden Hazard. Según el diario local The Times, los españoles deberían pagar 200 millones de libras por su contratación (más de uSs 260 millones), lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia, superando al de Neymar Jr por el PSG a cambio de un poco menos de u$s 260 millones. Una cifra a las que habría que sumar las de su sueldo. El jugador ya rechazó 18 millones de euros por temporada del Chelsea. Pero el dueño de la entidad dijo que está dispuesto a incrementarselo. Hazard disputó 34 partidos en la Premier League 2017/18 con el Chelsea. En los que anotó 12 goles. Además de 8 partidos en la Champions League, en los que anotó 3 tantos.