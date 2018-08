Personal ya ofrece webseries exclusivas para dispositivos

Desde el mes de julio, los clientes de Personal ya cuentan con acceso desde su dispositivo móvil y desde otras pantallas a un catálogo inicial de más de 50 webseries que irá incrementándose semana a semana. Con lo que hacia finales de 2018 la plataforma contará con más de 150 series y durante 2019 sumará un número similar. Las webseries son contenidos con formato de serie de duración media y corta, entre 6 y 15 minutos cada capítulo. La suscripción al servicio cuesta 15 pesos semanales y el consumo de datos, cuando no se cuenta con wifi para conectarse, está bonificado. Entre las series que pueden ver está "Clutch" (Canadá); "This New Wolrd" (España), "Mortus Corporatus" (Francia); y la argentina "Romanos". La plataforma será también una ventana de exhibición para los productores y directores que presenten sus obras a los concursos de web series que organiza el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).