Multa récord de la UE para Google

Las autoridades de regulación de la Unión Europea impusieron a Google una multa antimonopolio récord de u$s 5000 millones por utilizar su sistema operativo Android para expulsar del mercado a sus rivales. La multa es casi el doble de la anterior sanción de u$s 2800 millones impuesta a la compañía en 2017 por su servicio de búsqueda de compras online. El monto representa poco más de dos semanas de ingresos para la matriz de Google, Alphabet Inc., y apenas afectaría sus reservas de efectivo de u$s 102.900 millones. Google dijo que apelaría la multa.