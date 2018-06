México: López Obrador insiste en detener las licitaciones petroleras

Vengan, vengan e inviertan en México, pero no en el sector petrolero. Ese es el mensaje del hombre que Andrés Manuel López Obrador, el candidato favorito para las elecciones del 1 de julio, eligió como su ministro de Finanzas.

"Definitivamente queremos más y más inversión extranjera, no sólo inversión mexicana, y vamos a abrir la puerta a todo", dijo Carlos Urzúa a Financial Times.

"La única excepción es que se van a detener las licitaciones petroleras", dijo Urzúa, profesor de economía y poeta con un doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison. "Pero aparte de eso, pueden invertir donde quieran".

México otorgó más de 100 contratos petroleros desde que se promulgó la polémica reforma en 2013 que puso fin al monopolio de la compañía estatal Pemex, cuya producción cayó a su nivel más bajo en cuatro décadas. Los nuevos participantes del sector, incluyendo todas la grandes petroleras además de grupos chinos, rusos y europeos, ya pusieron u$s 4000 millones en la mesa, y se esperan otros u$s 200.000 millones cuando desarrollen sus yacimientos.

Pero López Obrador pidió que se suspendan las licitaciones para revisar los contratos ya otorgados mientras decide el futuro ritmo del desarrollo petrolero de México. Urzúa señaló que no hay "ninguna certeza" de que las licitaciones continúen. A los potenciales inversores del sector, "mi sugerencia es que esperen, y quizás inviertan en otro lugar por un tiempo", agregó.

Dionisio Garza, ex director del conglomerado Alfa que ahora dirige Jaguar, una firma petrolera chica que ganó contratos tras la reforma, dijo que el sector petrolero podría ayudar a los planes de López Obrador de crear empleo, especialmente en las zonas marginales. "Francamente no creo que sea tan ciego que no vea que para que el país prospere, hay que generar empleo y el Estado no hace eso", afirmó Garza, que recientemente se reunió con López Obrador para conversar sobre los planes para el sector.

Si bien Urzúa comentó que es esencial que haya más inversión pública y privada —actualmente representa 22,4% del PBI— para que México escape del lento económico, no ve contradicción entre su llamado a recibir más inversiones y establecer una pausa en las licitaciones petroleras.