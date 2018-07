La red ganó 45% más en el semestre

Facebook obtuvo un beneficio neto de u$s 10.093 millones en el primer semestre, un 45% más alto que en igual período de 2017, cuando sumó u$s 6959 millones. Además, sus ingresos sumaron u$s 25.197 millones, un 45,2% más que un año atrás, cuando registró u$s 17.353 millones.

Los inversores tenían ayer especial interés en ver si el escándalo de Cambridge Analytica por filtración de datos, revelado el 18 de marzo, había impactado en los resultados de Facebook del segundo trimestre. Pero, en ese lapso, el beneficio neto se situó en u$s 5.106 millones (+31,1% interanual) y sus ingresos sumaron u$s 13.231 millones (+42%).