Juzgan a la sucesora de Lula por corrupción

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil juzgará mañana a la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann, por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero, una causa penal relacionada con la operación Lava Jato, que investiga los millonarios desvíos ocurridos en Petrobras.

De acuerdo con la Fiscalía, Hoffmann, su marido Paulo Bernardo Silva y al empresario Ernesto Kugler recibieron unos u$s 270.000 —supuestamente para la campaña de Hoffmann al Senado en el 2010— desviados de la red corrupta en Petrobras por la que ya fue condenado y encarcelado el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, máximo líder del PT. Lula cumple una pena de 12 años y 1 mes en la sede de la Policía Federal en Curitiba, a consecuencia de la acusación del juez Sergio Moro de recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá, algo que el ex mandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar de las elecciones de octubre próximo.

Días atrás, la Corte Suprema emitió un fallo contra las prácticas "coercitivas" del caso Lava Jato, que determina que el ex mandatario "fue obligado" a declarar sobre el caso, cuando no estaba acusado de cargo alguno. A raíz de este fallo, la Segunda Sala de la Corte Suprema tendrá que pronunciarse el 26 de junio respecto a un nuevo recurso presentado por la defensa de Lula, que pide su libertad.

La semana pasada, el PT lanzó la precandidatura de Lula para las elecciones presidenciales de octubre, también avalados por los sondeos que lo siguen dando como el favorito, aunque las leyes electorales brasileñas prohíben a condenados en segunda instancia, como es su caso, que se postulen a cualquier cargo público.

Luis Inácio Lula Da Silva