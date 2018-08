Jim Parsons, el "culpable" del final

Aunque no se aclara bien el motivo en ningún medio especializado, lo que si ha trascendido es que fue Jim Parsons, la principal estrella del programa, quien no quiso seguir adelante ya con la serie con lo que se convirtió en el factor determinante en la decisión de CBS y Warner Bros. Parsons se ha ido diversificando en los últimos años con papeles de películas, más recientemente en el indie "A Kid Like Jake" junto a Claire Danes, y producciones de Broadway incluyendo "The Boys in the Band", "Un acto de Dios, "Harvey" y "El corazón normal". También coprotagonizó la adaptación de "Un corazón normal" de HBO en 2014.