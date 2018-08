Fuerte enfrentamiento de Pemex con López Obrador

Las refinerías de petróleo de la empresa mexicana Pemex puede que estén operando a la mitad de su capacidad, pero tras años de pérdidas, finalmente son rentables, afirmó el director de su división de downstream (refinación, venta y distribución) al defender su estrategia ante las críticas del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los comentarios de Carlos Murrieta, director de Pemex Transformación Industrial, reflejan el enfrentamiento entre la empresa petrolera estatal mexicana y el hombre que establecerá sus prioridades luego de asumir la presidencia el 1º de diciembre, con consecuencias potencialmente significativas para las exportaciones de crudo del país y sus importaciones de combustible proveniente de EE.UU.

"Sí, Pemex tiene plantas que están estancadas a veces, pero están generando dinero", dijo Murrieta a Financial Times. "Antes, cuando operábamos a niveles altos, estábamos contentos porque producíamos mucho, pero perdíamos mucho dinero".

López Obrador dijo que el sector petrolero en México había sido "abandonado" y que la refinación será el foco de un plan de ‘rescate’ de u$s 16.000 millones. Eso incluía una nueva refinería que costará cerca de u$s 9000 millones para que México ya no dependa de la nafta estadounidense.

Pero como no explicó de dónde se originarían los fondos, ni cómo aumentaría la producción de petróleo para convertirlo en combustible, a los analistas les preocupa que el presidente electo desvíe importantes fondos del área de exploración y explotación de Pemex.

Pemex tiene seis refinerías -la más antigua, Minatitlán, se inauguró en 1906- pero debido a la falta de mantenimiento y a mejoras pendientes, no todas cuentan con los equipos adecuados para convertir el petróleo en nafta o diésel de alta calidad en lugar de fuel oil barato. "Si llevo más crudo a las refinerías y produzco más fuel oil que nafta, pierdo dinero. Por lo que claramente es mejor exportar crudo e importar combustible", dijo Murrieta.

Murrieta confía en un modelo económico que en base a 16.000 variables y 12.000 ecuaciones define si Pemex debe producir o importar. El factor determinante es si los márgenes -teniendo en cuenta el precio del crudo, el volumen de combustible producido y el costo de producción- son positivos.

Con el nuevo enfoque puesto en el valor, y no en el volumen, la división de refinación de Pemex obtuvo una ganancia de 36.400 millones de pesos mexicanos (u$s 2000 millones) el año pasado, la primera ganancia en una década, y "este año será mejor", dijo Murrieta.