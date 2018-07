Frigoríficos niegan acuerdo formal, pero mantendrán precio de la carne

El presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA), Miguel Schiariti, salió ayer a aclarar que durante la reunión que mantuvo la Mesa de las Carnes con el presidente Macri el lunes, no se llegó a ningún acuerdo sobre el congelamiento de los precios. Sin embargo, sí destacó que por ahora no se prevén subas de precios por un tema netamente "estacional".

La aclaración surgió a raíz de su declaración del lunes en la que afirmaba que, en la reunión, se le había dicho a Macri que de acá a fin de año "no se esperan modificaciones de precios que puedan afectar al público".

En declaraciones con Radio Provincia, el directivo afirmó ayer que no se trató de una promesa por parte del sector al Gobierno de congelar el precio de la carne. "No hubo compromiso ni acuerdo con Macri. Alguien de manera intencionada tituló mal", destacó, y precisó que según las estimaciones del sector no va a haber aumentos significativos, "ya que la oferta va a seguir sostenida". "Esto es por temas estacionales, no por un compromiso del sector", remarcó. Además sostuvo que desde diciembre de 2015 la inflación general fue del 90% y el alza de la carne de un 50%.

Sí el pedido principal que realizaron fue la baja de ingresos brutos y el de imponer un estándar sanitario único. "Lo que dijeron es que se está avanzando de manera concreta sobre este tema y el propio Presidente pidió plazos para resolver la desigualdad en la industria en cada una de las provincias", afirmó Schiariti.