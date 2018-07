Entre tarifazos y macritips, 80% de los argentinos cambió hábitos por el frío

"Sé lo que pesa una actualización de tarifas. Entiendo lo que les pasa. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera lo hubiera hecho... Le di vueltas y vueltas pero no hay otra forma. Si hubiera otro camino lo hubiera tomado", había expresado el jefe del Estado en un acto en Vaca Muerta a fines de abril p asado. Mauricio Macri advertía sobre el peso de la quita de los subsidios, y de inmediato dio pie a multitud de "memes" burlándose de sus "Macritips". Entre ellos, tomar duchas de no más de 15 minutos, calefaccionar sólo los ambientes en los que hay gente, tapar las cacerolas al cocinar o regular el termostato dela calefacción en 20°.

Más allá de los consejos ejemplares, lo que definió las cosas fue la cifra que llegó de las facturas, de acuerdo con un opinión pública de TrialPanel.

Ocho de cada diez argentinos modificó sus conductas para enfrentar las bajas temperaturas del invierno para aliviar el impacto de los últimos incrementos tarifarios en los servicios del hogar.

En un sondeo de la consultora TrialPanel, el 82% reconoció que lo afectó el incremento tarifario y 8 de cada 10, que modificaron conductas en sus casas.

Un 45% remarcó que prende las estufas menos tiempo, el 40% puntualizó abrigarse más al estar dentro de su casa, mientras que el 23% contó que pone las estufas sólo al mínimo.

"Si bien el 15% de los consultados dice no haber cambiado sus hábitos por las bajas temperaturas, quienes sí lo hacen mencionan ingerir más comidas calientes o calóricas y realizar menos salidas al aire libre", destaca el trabajo de TrialPanel.

Actividad

Por otro lado, algunos manifestaron hidratarse más la piel, secarse el pelo antes de salir a la calle y hacer menor cantidad de actividad física. Al preguntar por la prevención de enfermedades, el 69% de los encuestados asegura abrigarse lo suficiente, el 57% busca evitar los cambios bruscos de temperatura, y el 55% intenta mantener la casa templada.

Además, el 54% afirma ventilar los ambientes de la casa a diario, el 49% se lava las manos con frecuencia, el 38% mantiene distancia de las personas enfermas, el 38% consume frutas y verduras ricas en vitamina A y C.

Finalmente aparecen los que utilizan alcohol en gel, los que evitan ambientes con humo de cigarrillo, como así también lugares muy concurridos.

Vacunas

Nueve de cada diez consultados aseguró escuchar o ver información sobre las campañas de vacunación contra la gripe, pero el 70% de los casos sólo para los grupos de riesgo, mientras que un 8% dijo no ver campañas de ningún tipo.

En este sentido, el 29% se aplicó la vacuna (un 20% de manera gratuita y un 9% de forma privada), un 9% planea aplicársela en breve, y otro 9% aplicó la vacuna a un familiar.

Por su parte, el 52% no tuvo intenciones de vacunarse este invierno. Si bien, la mitad de los encuestados escuchó hablar de los movimientos antivacunación y el 66% de ellos no está de acuerdo con esta postura, un 23% está a favor y un 12% indeciso.

Seguridad

Tras conocerse algunos trágicos casos por inhalación de monóxido de carbono, 7 de cada 10 entrevistados por TrialPanel aseguró escuchar sobre campañas y consejos de prevención para este tipo de accidentes.

Entre quienes tienen estufa a gas, el 63% siempre abre la ventana por lo menos cinco centímetros, pero un 25% lo hace a veces, mientras que el 13% no lo hace nunca.

TrialPanel el estudio fue realizado sobre una base de 500 casos, hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en la CABA, el GBA y las principales plazas del país.