El mandatario amenaza con más aranceles a China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 10% a productos chinos por un valor de u$s 200.000 millones y explicó que sería en represalia por la decisión de Pekín de elevar sus aranceles a bienes estadounidenses por un valor de u$s 50.000 millones. Trump ya impuso el viernes pasado aranceles del 25% a productos chinos por valor de u$s 50.000 millones, a los que el gigante asiático respondió con idénticos gravámenes. "Esto es inaceptable. Deben tomarse medidas adicionales para alentar a China a que cambie sus prácticas (comerciales) desleales, abra su mercado a los productos estadounidenses y acepte una relación comercial más equilibrada con EE.UU.", indicó Trump. "Una vez que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en vigor si China se niega a cambiar sus prácticas", afirmó.