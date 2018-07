El jefe de Estado arremete contra NYT y Washington Post

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que el editor del diario The New York Times, A.G. Sulzberger, se mostró de acuerdo con su creencia de que algunas empresas de comunicación divulgan historias falsas con el único objetivo de perjudicar al mandatario.

Sin embargo, Sulzberger aclaró que "le dije directamente al presidente que pensaba que su lenguaje no solo era divisionista, sino que además es cada vez más peligroso". Le advirtió que su discurso "incendiario" está provocando un incremento en amenazas a periodistas que podría desembocar en actos violentos. Trump se quejó de que "el 90% de la cobertura" que se hace de su administración "es negativa" y apuntó al NYT y The Washington Post como dos ejemplos de esa prensa que no hace más que atacarle, sin tener jamás en cuenta sus logros. En estos días, la Casa Blanca fue criticada por la prensa estadounidense por negarle el acceso a una periodista de CNN a una rueda de prensa, luego de que le hiciera preguntas incómodas al mandatario en el Despacho Oval.