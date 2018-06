"El aviso de Ruggeri es récord para la marca gracias a la gente"

La marca Quilmes ha conseguido a lo largo de las décadas posicionarse como "la cerveza argentina" y en sinónimo de "argentinidad". Y, cuando llega un Mundial todos esperan sus clásicos comerciales. En este caso acaban lanza "Contrato" que tiene como protagonista a Oscar Ruggeri, quien intenta convencer a la gente de ser positivos con el equipo. Al respecto El Cronista dialogó con Giannina Galanti Podesta y Nicolás Ferrara, directora y gerente de Quilmes Marca respectivamente.

–¿Por qué el mensaje de "Contrato"?

–Nicolás Ferrara: Identificamos que había una tensión grande entre la gente y los jugadores, un grado de tensión que hacía que no pudiéramos llegar de la mejor manera al Mundial. Esto es algo que se venia repitiendo y es perjudicial para el equipo. Entonces lo que dijimos fue ‘Quilmes como sponsor, con la validación y la credibilidad que tiene a lo largo de todos los años en los que hemos construido el camino con la selección, tomemos el rol que nos corresponde, y aportemos desde nuestro lugar’, que es un poco lo que viene haciendo la marca con el fútbol desde el año pasado en esta idea de recuperar los viejos valores y códigos para volver a tener un que nos haga orgullosos.

–¿Porqué Ruggeri?

–NF: Cuando hablamos de la selección argentina Ruggeri es una persona muy respetada y es todo un icono del equipo. Nosotros trabajamos con Ruggeri porque sabemos lo que significa para la gente y siempre tiene una resonancia positiva.

–¿Hubo opciones en torno al protagonista del aviso?

–Giannina Galanti Podesta: No. Nosotros estábamos a la búsqueda de una figura que no estuviera ni de un lado ni del otro. Que pueda unir y que pueda plasmar ese pacto.

–¿Qué evaluación tienen del comercial con la gente?

–GGP: Lo lanzamos hace dos semanas y todo lo que se dio fue de manera "orgánica". Mucha gente lo compartió por WhatsApp, a través de nuestras redes, y también hubo muchas cosas que sucedieron por fuera de nuestras redes. En solo tres días superamos las vistas de nuestro último comercial, con mas de 6 millones de personas de alcance sin pautar, es decir gracias a la gente que comparte.

–¿Alguna vez había pasado algo igual con otro comercial de ustedes?

–GGP: No, fue récord total superó las métricas incluso del de Ricardo Darín de 2016 "Hombre común y corriente". Tuvo muy buenos resultados y el 96% de comentarios es positivo.

–¿Como se reflejan estos comerciales y el Mundial en términos de ventas de cerveza?

–NF: No necesariamente es un driver de volumen y tampoco necesariamente en época de Mundial un pico de volumen, además no ayuda la estacionalidad. Nosotros no buscamos aumentar volumen cuando nos metemos a comunicar Mundial. Lo que si buscamos es hacer un "statement" de marca, es decir enviar un mensaje. Además no es tampoco el objetivo que tiene Quilmes a la hora de salir a hablar de la selección.

–¿Y cuál es el objetivo si no es vender más?

–NF: Asociar a la Selección con Quilmes y seguir trabajando un punto de vista. Esto tiene que ver más con una cuestión de mensaje y de comunicación que con una cuestión de negocio. Después, indirectamente, te puede beneficiar, pero no es lo que se busca desde este enfoque.

–GGP: Para nosotros ser sponsor no es solo aparecer en un banner, sino tener un rol y eso es lo que planteamos en este reposicionamiento que hicimos de Quilmes, que arranca con el aviso de Darín, y cuando asumimos el sponsoreo de la Superliga y lanzamos el comercial que protagonizó Enrique Macaya Márquez el año pasado, sobre el "buen folklore" del fútbol.

–¿Cómo sigue la campaña?

–GGP: La campaña recién empieza. Estamos trabajando con una campaña y durante el Mundial vamos a estar super activos, siempre bancando, que es es nuestro espíritu. Este lunes (hoy) salimos con una comunicación digital que es Ruggeri que ahora propone hacer "contra memes" para responder a los que se burlan del equipo. Esto se va a poner en práctica en un sitio web que se llama Quilmes contra memes.