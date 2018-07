Con u$s 238 millones Harry Kane es el jugador más caro

Harry Kane no pudo alzar la copa con Inglaterra, pero logró ubicarse como el máximo goleador del torneo con seis tantos. También es el futbolista mejor cotizado del mundo. El delantero del Tottenham ya vale u$s 238 millones, y de esta forma supera a Neymar, cuyo valor es de u$s 235 millones, según CIES Football Observatory. En la tercera posición está Kylian Mbappé con u$s 223 millones. Y más atrás aparecen Lionel Messi y Mohamed Salah con u$s 211 millones y u$s 204 millones, respectivamente. En tanto, entre los que más bajaron están Luis Suárez (de u$s 140 millones a u$s 130) y el alemán Thomas Muller (de u$s 35 a u$s 25 millones).