Con Messi y VAR pero sin CR7 arranca La Liga

Sin Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi, los clásicos Barcelona-Real Madrid ya no tendrán el mismo sabor. Se trata de una página dorada y pasada para La Liga, pero que ahora será más moderna con la introducción del VAR, y más abierta que nunca, con un Real Madrid diferente. Es que el club "merengue" ha perdido a su estrella portuguesa y a su entrenador Zinédine Zidane, que dejó el cargo en lo más alto después de conquistar una tercera Liga de Campeones consecutiva. Julen Lopetegui sucedió al técnico francés, con el desafío de relanzar a un equipo que dependía mucho de los goles de Ronaldo, máximo anotador en la historia del club (451 goles en 438 partidos). "La pérdida de un jugador tan desequilibrante y también tan importante para el Real es siempre negativa", reconoció el martes el capitán merengue Sergio Ramos.

ESPN transmitirá cinco partidos en vivo por fecha, y en el arranque la oferta será la siguiente: hoy a las 15 hs, por ESPN3, Girona vs. Valladolid; mañana a las 15 hs; por ESPN3, Villarreal vs. Real Sociedad; y a las 17 hs, por ESPN2, Barcelona vs. Alavés; el domingo a las 13 hs, por ESPN, Eibar vs. Huesca; y a las 15:10, por ESPN, Rayo Vallecano vs. Sevilla.