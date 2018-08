Caputo: "Eliminando las Lebac ya no quedan factores de expansión monetaria"

En medio de la renovada corrida contra el peso, el presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, concedió una entrevista a un grupo de periodistas para explicar la serie de medidas con las que intentará recuperar la calma en el mercado cambiario, con eje en la reducción del stock de Lebac y la absorción de los pesos que están en esos vehículos con venta de reservas. "El que quiera dólares va a poder comprarlos", dijo.

- ¿Cuál es el sentido de la batería de nuevas medidas?

- El objetivo es el de eliminar el stock de Lebac en manos de no bancos, esto siempre estuvo acordado con el Fondo pero se pretendía hacer a través del financiamiento con el Tesoro. Dado que el mercado no está abierto para que el Tesoro tenga financiamiento en exceso, entonces le propusimos al Fondo cancelar Lebac con reservas, lo que le pareció muy razonable. En algún momento analizamos tomar un repo (un préstamo de bancos), pero dado que para el Fondo estaba okey usar las reservas, para nosotros era mejor no incurrir en ese costo.

- ¿A qué ritmo planean desarmar casi $ 1 billón de Lebac?

- Se quiere llegar a que a fin de año no haya más Lebac, a los bancos les vamos a ir ofreciendo mes a mes las Leliq o Nobac (letras y notas que sólo pueden operar las entidades financieras) y a los no bancos los vamos a ir rescatando como sea. Algunos irán a plazos fijos, otros a fideicomisos, a licitaciones de letras en pesos o a dólares. Seguro vas a tener parte de estos pesos que van a Lebac que van a ir a financiar al Tesoro.

- ¿Y cuál es el beneficio para el BCRA?

- Con las Lebac hoy cualquier persona puede tener una cuenta corriente remunerada a la mejor tasa en el BCRA, entonces para qué tener un plazo fijo. Eso no puede pasar, los instrumentos nuestros van a tener que ver con el relacionamiento con los bancos, y las personas van a ahorrar a través del sistema financiero tradicional y no a través del BCRA. Esto me parece lo más importante, y es que normalizás el sistema financiero y hacés mucho más efectiva la política monetaria. Además, ya eliminamos las transferencias al Tesoro, dejamos de recomprar Lebac y la única fuente de expansión monetaria eran los intereses de las letras, eso se va a eliminar y va a hacer mucho más efectiva la política contra la inflación.

- ¿Va a haber un cronograma de licitaciones de reservas?

- No, vamos a licitar en la medida que nos demanden dólares. Mañana (por hoy) hacemos u$s 500 millones. Pasado, si nos demandan licitaremos otros u$s 500 millones. Después, otros 500, o 700, o lo que nos demanden.

- ¿Por qué sube hoy el dólar?

- Hoy el dólar subió por el mundo, si mirás las monedas emergentes todas se movieron y estamos cerrando igual que el peso colombiano o el mexicano, eso es lo importante de tener tipo de cambio flotante. También estuvo el anuncio de Hacienda de que no iba a licitar más dólares que algunos tomaron mal.

- ¿Y el riesgo país? ¿Por qué sube más el de Argentina que el del resto?

- En principio, por el déficit externo, algo que también Turquía sufre. En segundo lugar, porque Argentina es high beta, magnifica las tendencias globales. También porque de alguna manera esta crisis algunos la relacionaron con el potencial de que volviera Cristina (Fernández de Kirchner), si bien los capitales dicen que tienen poca memoria algo tienen, entonces si aumenta la posibilidad de que eso pase el riesgo país empieza a avanzar. Después, al tema de los cuadernos el mercado lo relacionó con el Lavajato en Brasil, pero no creo que sea el caso porque ese caso fue con el Gobierno en funciones, aunque entiendo que genere dudas en el corto plazo.

- ¿Preocupa el traslado a precios del dólar?

- Si nos preocupa, lo suficiente como para subir la tasa de referencia. Los episodios de mayo y junio nos mostraron que hay un traslado.