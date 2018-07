Bolsonaro pide una "cumbre conservadora" regional

El ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, confirmó que promueve la realización de una "cumbre conservadora", que congregue a diversos líderes de la derecha latinoamericana. "Una de las ideas es presentar una cara opuesta al Foro de Sao Paulo", la organización formada por movimientos de izquierdas de la región. No dio nombres pero aseguró que ya está comprometida la participación de "líderes conservadores" de Argentina, Brasil, Chile y que también podría asistir el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Esa "cumbre" sería a fin de julio en Foz de Iguazú. "Queremos un Brasil y una América Latina libres, que crezcan, que sean capitalistas y procuren ser iguales a los mejores países y no a los menos desarrollados" o a "dictaduras que no tienen amor por la democracia y la libertad".