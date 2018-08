A un año y medio de apertura, las nuevas líneas aún carretean

Desde que asumió, el Gobierno de Mauricio Macri avanzó con la apertura del mercado aéreo. Realizó dos audiencias para otorgar nuevas rutas a empresas ya existentes y habilitar a otras nuevas; la primera, en diciembre de 2016; la segunda, en septiembre de 2017.

A partir de esas audiencias y posteriores autorizaciones, comenzaron a operar vuelos domésticos la low cost Flybondi (única por el momento bajo ese modelo) y la colombiana Avianca, con una filial local, Avianca Argentina. Y Andes sumó rutas.

-Flybondi cumplió seis meses de operación, con varios sobresaltos. Cubre 17 rutas y debió cancelar vuelos, en parte, por problemas en El Palomar: primero porque se limitó la operación de esa nueva terminal a tres vuelos diarios durante un mes, en marzo; luego, una vez resuelto ese límite, porque esa terminal no opera con visibilidad menor a 2700 metros, algo que llevó a cancelar numerosos vuelos este invierno. También, por otros problemas de la empresa, como un incidente en un avión en Misiones, que quedó en mantenimiento y la dejó con menos aeronaves disponibles.

-Avianca Argentina cubre hoy cinco rutas, cuatro desde el Aeroparque y una desde Rosario. Antes de fin de año, prevé unir Buenos Aires y San Pablo, Brasil, informó.

-Andes Líneas Aéreas cuadriplicó pasajeros y destinos en un año. La empresa, creada hace 11 años en Salta, avanzó al obtener nuevas rutas en la primera audiencia. Hoy cubre 14 rutas de cabotaje y prevé sumar tres más antes de fin de año, desde Aeroparque: a Neuquén, El Calafate y Ushuaia.

-Norwegian Air Argentina es uno de los proyectos más resonantes, por su peso a nivel internacional y por las inversiones prometidas. La low cost noruega, que se presentó en la segunda audiencia, en septiembre de 2017, anunció u$s 4300 millones en los próximos 10 años en el país. Levantaría vuelo finalmente a mediados de octubre próximo, cuando comience a operar rutas de cabotaje, según confirmaron desde la empresa. A fines de agosto o principios de septiembre, se iniciaría la venta de pasajes. En Buenos Aires, operará en principio desde Aeroparque y Ezeiza, no desde la terminal de bajo costo de El Palomar. También tendrá base en Córdoba, donde anunció u$s 200 millones de inversión.

Además, la filial británica de Norwegian comenzó el 15 de febrero a unir Ezeiza con Londres, sin escalas, con cuatro frecuencias semanales. Como la ruta funciona con alta ocupación, desde el 1º de diciembre ofrecerá vuelos diarios a Londres, informaron a este diario.

-Sky Airline, la low cost chilena, dejará de volar a Rosario desde Santiago a partir del 1º de octubre, según se confirmó ayer, en virtud de la baja demanda de la ruta. Continuará volando desde la capital chilena a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Informó que podría volver a aterrizar en la ciudad santafesina, "si las condiciones de la demanda mejoran". La devaluación del peso argentino y la baja de impuestos a productos electrónicos quitó interés a los "viajes de compras" de argentinos a Santiago. Y Rosario no es un destino turístico de gran interés para los chilenos. De ahí la decisión de suspender la ruta.

-JetSmart, la chilena low cost, comenzaría a operar en breve, tras comprar Alas del Sur, que había sido autorizada a operar rutas de cabotaje. Además, también fue autorizada a operar vuelos al país desde Chile. La aérea pertenece a IndigoGroup, dueño además de otras low cost como Volaris (México), Frontier Airlines (EE.UU.) y Wizz Air (Hungría).