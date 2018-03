Último día en Davos: Macri dijo que colaborarán con el FMI

En la pequeña sala 24, ubicada en el central lounge del Kongresscenter, el presidente Mauricio Macri habló durante 15 minutos del interés que despertó la visita de la delegación argentina en el arco político y el sector privado, los anuncios de inversiones que cosechó a lo largo de los tres días de de su estadía en la ciudad alpina, la decisión de facilitar al FMI los números necesarios para la revisión de las cuentas argentinas a través del cumplimiento del Artículo IV y el respaldo político otorgado por parte del gobierno de los Estados Unidos, entre otros temas.

El presidente Mauricio Macri cerró hoy su visita al Foro Económico Mundial de Davos con la satisfacción de haber cumplido con una agenda intensa que le permitió reinsertar a la Argentina en el concierto internacional.

En un diálogo que mantuvo con El Cronista y los medios argentinos acreditados al Foro,se alegró de haber podido concurrir al evento, pese a la fisura que sufrió en una de sus costillas."Sabiendo la importancia de este lugar, me infiltré la costilla rota. Es un evento en el que no podíamos estar ausentes y la verdad es que hemos casi sido la única buena noticia en esta semana con todo lo que ha pasado en los mercados. Lo importante es haber ayudado al futuro de nuestro país y que esto se transforme en hechos concretos para que la Argentina pueda estar mejor", señaló.

"Hay un mundo en el que aun -con los problemas que enfrenta- hay mucho dinero dando vuelta, mucha gente tomando decisiones y no estando acá los únicos que perdemos somos nosotros. El mundo continúa. Ha avanzado muchísimo, como nunca antes, en los últimos diez años y la Argentina estuvo ausente. Es nuestro beneficio estar acá", dijo el Presidente y agregó: "queremos ser parte, que inviertan en Argentina, que nos ayuden a desarrollar talento local. Esto hay que discutirlo acá. Esta cuarta revolución es un momento en que se dan cartas de vuelta, y para el que viene rezagado como nosotros es un muy momento en el que podemos sacar ventaja".

A la hora repasar las empresas con las que dialogó, el mandatario indicó que en Davos "están los que ya están, que vi muchos de ellos y han reiterado que van a invertir y los que no están que me dicen "lo he querido conocer" y se van entusiasmados con la idea de invertir en la Argentina.

"El resultado de corto plazo pasa por los que ya están, eso va a llevar un año y medio hasta que se note, pero los que ya están, el petróleo, productos de consumo, han ratificado aumento de la inversión y poner todo su esfuerzo en crecer. Desde Dow, Coca-Cola, las petroleras, automotrices, servicios, he visto un clima muy bueno", concluyó.

En su encuentro con la prensa, anunció también que “ya dio la instrucción” a su gabinete para que avance “lo antes que se pueda” para volver a “cumplir con el artículo 4 del FMI”, que permite la elaboración de informes sobre la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional con cooperación del Gobierno, algo que fue discontinuado desde la Presidencia de Néstor Kirchner.

Además, afirmó que “no permitir” la aplicación del artículo 4 “fue absolutamente en detrimento” de los intereses argentinos, “fue todo costo” porque eso llevó a mayor “falta de confianza” con nuestro país.

Su agenda oficial incluyó: un desayuno de trabajo en el Hotel Seehof junto a empresarios argentinos y entrevistas con los CEOs de Microsoft, BT Group y CEO de Nissan-Renault, y posteriormente, una reunión con el presidente de México. Luego, Macri disertó ante CEOs de importantes empresas internacionales.

La relación con el FMI

Más tarde y en una conferencia conjunta con Mauricio Macri, el ministro de Economía, Alfonso PratGay, retomó el tema de la relación con el Fondo Internacional. “Hoy tuvimos una reunión con presidente del BCRA y del FMI y acordamos que en un pazo breve vamos a dar a publicidad todos los informes que hace el oragnaismo sobre el país”, anunció.

Al respecto aclaró que no cambia en nada lo que ya se venía haciendo. Lo nuevo es que se volverá a hacer público, algo que el kirchnerismo no hacía. “Argentina no ha cumplido con el artículo 4 en dar a publicidad esa información y no tanto en no cederla”, concluyó a modo de aclaración al habla ante el Internacional Business Council-IBC.