Zuchovicki: "Tomaría la palabra del FMI de forma muy parcial porque tiene intereses creados"

El analista económico Claudio Zuchovicki afirmó que el énfasis del Fondo Monetario Internacional (FMI) en que el Gobierno y los bonistas acuerden se debe al interés por cobrar su parte de la deuda.

"El Fondo en este caso no es juez y parte, es parte. Cuanta más quita le hagan a los bonistas, más cobra el Fondo. Por eso muchas veces actúa de forma desigual. La torta se achica y ellos quieren comer más que el resto. Tomaría la palabra del Fondo pero de forma muy parcial porque tiene intereses creados", señaló en diálogo con A24.

El analista económico señaló que, más allá de las paridades de los bonos tanto locales como de ley extranjera, observa un estrechamiento en las posiciones de ambas partes en pos de llegar a un acuerdo en la reestructuración de la deuda.

"En los últimos tiempos hubo cierta recuperación de los bonos argentinos. Hoy los de legislación extranjera tienen en torno al 40% de paridad y los de ley local, en torno al 35% de paridad. Esto demuestra que hay un problema, el precio lo dice. Pero hay cierta confianza en que hay una mejor voluntad de pago. Las dos posiciones son relativamente entendibles", comentó.

Zuchovicki resaltó que en caso de no arribar a un acuerdo la deuda contraída por las empresas privadas que debe cancelarse en los próximos meses puede correr riesgo, por lo que consideró que el Gobierno "debe defender al sector privado".

"El Gobierno tiene que defender al sector privado. Vencen u$s 16.000 millones de deuda privada. Si Argentina entra definitivamente en default y pierde el crédito, estos privados van a necesitar dólares para pagar la deuda. En dos años van a necesitar u$s 16.000 millones, mientras que reservas líquidas en el Banco Central hay u$s 10.000 millones", indicó.

Y agregó: "Yo creo que es binario esto. ¿Cómo vas a salir adelante? Con el sector privado o contra en el sector privado. En Argentina el 90% del PBI lo produce el sector privado, por lo que si le va mal el estado no puede recaudar."

En ese sentido, Zuchovicki propuso que a las empresas de sectores de mayor afectación por el confinamiento el Estado no les cobre impuestos por el lapso de tiempo en que permanecieron inactivas una vez que se normalice la actividad.

"Va a ser muy difícil viajar al exterior. Muchas empresas no tienen la culpa que hayan sido cerradas, no fue voluntario ni fue porque hicieron las cosas mal. ¿Por qué no fomentamos que durante el tiempo que estuvieron cerradas por la pandemia no paguen impuestos por el mismo período cuando se normalice la actividad? Eso sería tener un plan”, dijo.