Zuchovicki: "El dólar va a corregir por las malas lo que no se hizo antes"

"El tipo de cambio por las malas, dejando una crisis social importante, termina corrigiendo las variables que no se tuvo el valor de corregir antes", sostuvo hoy el economista Claudio Zuchovicki.

En el marco de la 6° edición del Latam Forum Económic, el analista considero que "Argentina no pudo tener nunca madurez política para corregir los desfasajes de la economía. Siempre lo hizo a través de las devaluaciones".

En esa línea, Zuchovicki consideró que con el tipo de cambio actual, "Argentina hoy es competitiva".

"Soy de los que piensan que tener bonos argentinos es tener una oportunidad. Porque creo que no va a haber default", indicó.

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) no nos va a dejar caer", señaló Zuchovicki, al tiempo que detalló que Argentina está en manos de empresas que quieren cobrar, y no me en mano de fondos buitre".