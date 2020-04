Zaffaroni versus Berni: "Su discurso es del populacherismo que llenó las cárceles"

La polémica por la liberación de presos en medio de la pandemia por el coronavirus, revivió una antigua interna del kirchnerismo: Eugenio Zaffaroni versus Sergio Berni.

Sin nombrarlo, el actual ministro de Seguridad bonaerense había apuntado contra el ex juez de la Corte Suprema, al rechazar las prisiones domicilarias que se están otorgando ante la emergencia sanitaria. En una entrevista con radio Mitre había dicho: "Habló de 'un jurista muy reconocido' que hablaba de evitar masacres. Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes nos matan mil bonaerenses. Esas son verdaderas masacres".

Ahora, en respuesta, Zaffaroni sí lo mencionó. "El discurso Berni es del populacherismo vindicativo que llenó las cárceles de gente en prisión preventiva", reprochó el jurista en declaraciones a Futurock.

Y continuó: “Primero, la mayor parte de nuestros presos no están condenados, es decir que están en prisión preventiva, por lo que no sabemos si son culpables o no. En segundo término, nadie dice que se vaya a largar a homicidas seriales y violadores. La mayor parte de nuestros presos son por delitos contra la propiedad, la mayoría sin violencia física. Hay que ver eso e ir reduciendo la cantidad de presos, para que queden en la cárcel los de mayor agresividad”.

"El día que pase la pandemia, si con la medida alternativa no se cumplió la pena, que el detenido vuelva a la cárcel. No es ningún perdoncito ni una amnistía lo que se hace, sino se le dice que se quede en su casa, con control, y tampoco tiene muchas posibilidades de salir a la calle", consideró Zaffaroni, antes de cerrar: "Es una medida de emergencia, no estoy ofreciendo ninguna amnistía ni indulto”.

Casi en paralelo, en Radio Rivadavia, Berni había vuelto a insistir con el rechazo a las domiciliarias. "Todos entendemos y apoyamos las políticas de derechos humanos y todos sabemos que las cárceles están superpobladas pero ninguno de los que está ahí es porque sacó un boleto fortuito", se quejó.

"La Justicia debe explorar otras alternativas y liberar porque simplemente se pueden contagiar coronavirus es un error, debido a que eso es algo que me puede pasar a mí o a un médico que está en una terapia intensiva, que tiene mucha más chances de contagiarse y sin embargo no deja de hacer su trabajo", completó el ex secretario de Seguridad cristinista.

En las últimas horas se conoció que al menos dos violadores fueron liberados, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Misiones, y en ambos casos los abusadores comenzaron la prisión domiciliaria pegados a donde vive sus víctimas. "No puede ser que un violador se vaya a vivir una cuadra de la víctima, me parece que la Justicia tiene que ser mucho más responsable, si el último camino es la liberación que al menos lo haga de manera responsable", enfatizó Berni.