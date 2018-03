Zaffaroni cree "posible" que Bonadio procese y encarcele a Cristina

El ex juez de la Corte Suprema y asesor de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, Raúl Zaffaroni, calificó ayer la causa por la operatoria de venta de dólar futuro por la que la ex presidenta se encuentra imputada como "un disparate" y evaluó que si el juez Claudio Bonadio la "llamó a indagatoria de manera inconsulta" es porque "tiene intención de procesarla".

"Ni los propios denunciantes ni el fiscal mencionan a la ex presidenta (en su denuncia). Directamente es el juez que la saca de la manga. Si lo hizo es porque, calculo, tiene la intención de procesarla", señaló Zaffaroni en declaraciones al programa Toma y Daca, en Radio del Plata.

Consultado sobre si cree que Bonadio persigue como objetivo último el encarcelamiento de la ex presidenta, Zaffaroni respondió: "No lo sé exactamente, pero es posible. Es una posibilidad como tantas otras".

Para el ex ministro del máximo tribunal de Justicia, la causa que investiga a la ex mandataria por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro, "es un disparate". "La asociación ilícita es un tipo penal complicado, a mi juicio inconstitucional, por lo menos en la letra, porque es un acto muy lejano del comienzo de la ejecución. Basta con que tres personas se pongan de acuerdo en una noche para secuestrar personas o robar bancos. Eso, hasta el comienzo de ejecución tiene una distancia muy larga", opinó el letrado, actualmente integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el profesor emérito de la UBA, en la causa por la venta de dólar futuro no hay "ningún delito". "Si alguien cometió delito de administración fraudulenta fue esta administración y no la de Cristina Fernández de Kirchner", enfatizó, en referencia a la devaluación abrupta del peso sin revisión de los contratos de venta de dólar futuro ni plan de contingencia o gradualidad para afrontarlos.

Además, Zaffaroni remarcó que "hay una enemistad manifiesta entre Cristina y Bonadio que se ve en los recortes de diarios, no es muy difícil de demostrar" y explicó que esa es la causa principal por la que la ex mandataria decidió pedir el apartamiento del juez. "Bonadio está recusado en este momento, aunque no tiene efecto suspensivo la recusación. Pero no sé cómo va a rechazar esa recusación ni qué hará la Cámara. Hay una enemistad manifiesta entre Cristina y Bonadio que se ve en los recortes de diarios, no es muy difícil de demostrar, y es inapelable", indicó.

Además, el ex magistrado denunció la "partidización" de ciertos estamentos del Poder Judicial. "Los jueces son bastante ingenuos en materia política. Eso hace que cuando se acerquen a cuestiones de poder, por regla general, hagan tonterías. Y hay un sector de la política y del Poder Judicial que se han partidizado en este momento. Hay una diferencia entre pluralismo ideológico y partidización al interior de la Justicia: lo primero es sano, lo segundo incide en la lucha por políticas concretas", detalló. Y, consultado puntualmente por los integrantes del Poder Judicial que adhieren a Justicia Legítima, el ex juez de la Corte agregó: "En Justicia legítima hay pluralismo ideológico. Cuando hablo de partidización hablo de dejarse manejar por teléfono".

Por su parte, el ex juez de la Cámara Federal y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra coincidió con Zaffaroni y otros especialistas en que "es muy opinable la responsabilidad de la ex presidenta" en la causa por el dólar futuro.