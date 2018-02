Zaffaroni: "¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019"

Como hace un mes, Eugenio Zaffaroni volvió a insistir en su idea de que el Gobierno se vaya "lo antes posibles", aunque aclaró que "no quiere un 2001".

Entrevistado por Marcelo Zlotogwiazda en C5N, el exjuez de la Corte Suprema pretendió aclarar sus dichos, pero al final reiteró su deseo.

"No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza. Evitar eso es clave, evitemos violencia", sostuvo. Y lanzó: "¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador. De lo contrario vamos a tener un serio problema. Si se van antes, podemos resolver el problema".

El jurista expuso los argumentos que, en su opinión, sustentan su pretensión de que la gestión de Cambiemos abandone el poder lo antes posible.

"¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador. De lo contrario vamos a tener un serio problema"

"Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido", analizó.

En esa línea, expuso una serie de datos que lo precupan: "Veo una seguidilla. Primero, los gremialistas son corruptos; segundo, el decreto de nepotismo; tercero, la idiotez de que quiero dar un golpe de Estado; cuarto, lo del policía con el muchacho; quinto, Durán Barba con la pena de muerte… Cuidado, estos son fuegos artificiales, están subestimando al pueblo argentino".

Por eso, concluyó: "Si se van antes, vamos a tener menos deuda. Si se van antes, podemos resolver el problema. Que se vayan antes puede ser que se vayan en 2019. Esto nos está llevando a una catástrofe social, ese es el grave problema que tenemos".