Zaffaroni: “La represión no va a tardar mucho en dejar algún muerto”

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni advirtió que observa una "escalada de represión contra la protesta" en el país y señaló que este tipo de medida "no va a tardar mucho en dejar algún muerto" porque siempre "puede aparecer un loquito" en las filas policiales dispuesto a extralimitarse al cumplir "una orden de arriba".

El integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos alertó que en Argentina "el autoritarismo va en aumento" así como el "macartismo o la estigmatización" hacia el que piensa distinto y planteó que "nos estamos apartando progresivamente del Estado de Derecho y nos vamos acercando a un modelo de Estado de la Policía".

Zaffaroni llamó a las autoridades nacionales a "tener mucho cuidado" cuando se da la orden de reprimir una protesta social y, en ese marco, denunció que "se está actuando muy irresponsablemente y vamos a tener que lamentar en algún momento una vida humana". El ex integrante de la Corte Suprema durante el kirchnerismo consideró "peligroso" el accionar de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas contra las manifestaciones callejeras. "Sobre todo esta escalada de represión contra la protesta", precisó. "Desgraciadamente, esto no va a tardar mucho en dejar algún muerto; y el muerto va a ser nuestro", advirtió.

En declaraciones radiales a FM La Patriada. El magistrado profundizó la idea: "No es que la Policía se suelta por sí misma, eso viene de arriba. Entre los jueces, entre los abogados, entre los curas siempre está el loquito, y en la Policía también; no es que esté estigmatizando a la Policía (pero) siempre un loquito hay".

Las afirmaciones de Zaffaroni tienen como telón de fondo, entre otros episodios, la represión policial del domingo pasado contra docentes que intentaron instalar la llamada "escuela itinerante" en la Plaza de los Dos Congresos. Los enfrentamientos dejaron varios detenidos y el Gobierno porteño justificó el accionar policial en que los gremios no habían pedido permiso para levantar esa estructura en la plaza.

Esta mañana, el ministro de Defensa, Julio Martínez, defendió la política oficial ante las manifestaciones callejeras y el corte de rutas al señalar que "el tema no es no dejar de protestar, es que se cumplan las normas". "Hay que respetar las leyes y la Constitución", expresó. Consultado sobre la actitud que debe tomar el Gobierno ante las protestas, Martínez destacó que "en un país normal la gente que quiere trabajar tiene que poder ir a trabajar". Y aseguró que "no puede ser que hagamos todo lo que nos parece, porque el que pierde es el vecino".