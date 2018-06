Yeal Kim: "Si no podemos ser competitivos, debemos dedicarnos a otra cosa"

De origen coreano y con una historia de vida marcada por el sacrificio y el fuerte compromiso con la industria textil, Yeal Kim fue elegido la semana pasada como presidente de la Fundación Pro Tejer. Es el único empresario de la comunidad socio de la fundación y es la primera vez que asume el liderazgo de la institución, que se extenderá por los próximos dos años. Dueño de una empresa de tejido de punto (Amesud S.A.) líder en el país y con una vasta experiencia en el sector, con los altibajos propios de ser industrial en la Argentina, Kim encara este desafío con una decisión firme: trabajar para que todas las empresas del sector puedan ser eficientes y competitivas y así evitar tener que depender de la protección del Estado, una lógica con la cual el actual Gobierno no comulga.

Tras repasar su historia y cómo fue creciendo como industrial textil desde la década del 70, cuando llegó con su familia con tan solo 18 años, Kim se mostró preocupado por la situación del país, manifestó que el Gobierno de Mauricio Macri no tiene un plan industrial y reclamó medidas concretas para que las pequeñas empresas puedan crecer, generar trabajo y ayudar a combatir la desocupación y la pobreza. "Los déficit fiscal y comercial se resuelven trabajando y produciendo", enfatizó.

¿Cómo lo ve al Gobierno en esa tarea?

Como la macroeconomía no está bien ordenada, no hay un plan para las pequeñas empresas, para que los industriales puedan atravesar este difícil momento. Yo estoy muy en contra de darle subsidios a la gente contra nada. La gente joven tiene que crear el trabajo, y para eso tiene que haber industria. Y para fortalecer la industria debe haber una política industrial que pueda hacerle viable a las pymes el crecimiento y, de esa manera, achicar la pobreza y el desempleo.

¿Hoy no hay plan industrial?

No. Este gobierno no tiene un plan de política industrial que pueda corregir las distorsiones de política macroeconómica. Un dólar más competitivo, como el actual, que no se traslade a precios es una variable necesaria, así como también una política de crédito para la inversión productiva que facilite el recambio tecnológico; el proyecto de ley de formalización laboral que baje los costos laborales no salariales y el aumento de reembolsos de exportación.

¿Cómo está el sector?

Está pasando un momento crítico. El motivo de esta crisis tiene que ver con la baja demanda; además, nos golpea la importación. En 2015, el mercado de la Argentina era de 500.000 toneladas y hoy, producto de la inflación y la suba de tarifas, se contrajo a 400.000. Pero antes compartíamos el mercado con la importación 50% cada uno. Hoy perdimos y nuestra participación no llega al 40%. El sector está usando menos de la mitad de la capacidad instalada; es un problema grave. Casi la mitad de las empresas están perdiendo plata y en algún caso están cerrando. Otro 30% todavía se sostienen y sólo un 20% está bien.

¿Qué le responde a quienes cuestionan al sector por el precio de la ropa?

No somos culpables de que la ropa sea cara en la Argentina, sino que somos víctimas. Si nosotros regalásemos la ropa para que el país tenga prendas baratas, igual serían costosas. Del valor de una prenda, sólo el 8,5% es el costo industrial. Acá hay ropa muy barata, en Flores por ejemplo, pero porque muchos de ellos son informales. Por otra parte, si uno quiere comparar precios, también debe comparar calidad. De todos modos, un jean Levis 501 sale sensiblemente más en la Argentina que en el exterior por los impuestos, gastos bancarios y los alquileres de los locales.

¿Por eso el Gobierno liberó bastante las importaciones?

Todavía no están abiertas totalmente. Entran hilados y telas, pero controlan el producto terminado. Si se abren las importaciones con una macroeconomía desarticulada, liquidarán 50 años de desarrollo industrial. Pareciera que la política comercial de la Argentina es naif, porque el mundo te vende, no te compra.

¿No hay muchos industriales en el sector acostumbrados a vivir de la protección?

En cada eslabón de la cadena, hay jugadores fuertes y débiles. Los fuertes son las empresas que pueden competir contra China o cualquier país del mundo. Porque excepto en materia de salarios y de impuestos, en el resto somos competitivos. Pero hay otros jugadores que son débiles y tenemos que ver cómo pueden competitivos. Y si no pueden hacerlo, deben dedicarse a otra cosa.