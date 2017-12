Yasky: “No siendo la oposición, el movimiento sindical resiste las reformas”

El secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky resaltó hoy que "no siendo la oposición", queda "el movimiento sindical resistiendo los golpes sobre los jubilados y los trabajadores", al hacer referencia a las reformas impulsadas por el gobierno nacional, y luego de la marcha de oposición realizada el miércoles pasado.

"No siendo la oposición queda el movimiento sindical resistiendo los golpes que están pegando sobre los jubilados y los trabajadores, porque están yendo a buscar las conquistas logradas en los últimos años, ya que son el combustible que necesitan para que la rueda del ajuste siga consumiendo los recurso del pueblo", sostuvo el dirigente.

Las declaraciones de Yasky en Radio Del Plata se producen luego de que esta semana un sector sindical integrado por las dos CTA, un espectro de la CGT y organizaciones sociales, desarrollaron una movilización frente al Congreso Nacional en repudio de los las reformas laboral, previsional y tributaria.

Yasky evaluó que "con la unidad" expresada en el Congreso el miércoles pasado "se cubre un vacío". Consideró que la protesta fue "un antes y un después" y que significó "haber puesto en la calle la voluntad de lucha, de resistir, y de decir que esto no va más". En la misma línea, consideró que "no es momento de rupturas" aunque "no se puede agachar la cabeza en un triunvirato que dentro de la CGT ha recibido las críticas de un sector muy importante y la presencia de Pablo Moyano lo demuestra", argumentó.

Para Yasky, "hay que expresar esto (la oposición) sin ruptura, hay que buscar lo contrario a la ruptura", concluyó.