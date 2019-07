Yacyretá: cortocircuito con Paraguay por adelantar los ganadores de dos licitaciones antes del anuncio oficial

La represa hidroeléctrica Yacyretá, ubicada frente a la provincia de Corrientes sobre el Río Paraná, generó un cortocircuito con Paraguay, que comparte la administración de la central.

Es que con la venia del director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el vecino país, que es el ex presidente Óscar Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), las autoridades de Paraguay publicaron en la página web oficial de la represa que ya se adjudicaron las licitaciones para la obra civil y para la provisión de equipos electromecánicos en la margen izquierda del brazo Aña Cuá, pese a que todavía no es oficial y que el Consejo de Administración, integrado por 4 argentinos y 4 paraguayos, recién lo definirá el martes 23.

La Licitación Pública Internacional 669 de provisión de equipos electromecánicos sería adjudicada a Voith Hydro Brasil, subsidiaria de la empresa alemana Voith, que compite con Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), compañía que ayer recibió la visita del presidente Mauricio Macri en Mendoza.

En tanto, la licitación 670 para la ejecución de la obra civil tendría como ganador al consorcio conformado por la constructora italiana Astaldi, la argentina Rovella Carranza y la paraguaya Tecnoedil.

La EBY en Paraguay reveló el miércoles 19 de junio que Voith Hydro habría ganado la licitación para la provisión de equipos y el jueves 4 de este mes la victoria del consorcio Astaldi-Rovella-Tecnoedil después de las distintas reuniones del Comité Ejecutivo.

Este manejo, según pudo conocer El Cronista, generó malestar en las autoridades argentinas, ya que para oficializarlo falta la decisión del Consejo de Administración, que integran los argentinos Alberto Enrique Devoto (ex secretario de Energía), Alejandro Sruoga (ex secretario de Energía Eléctrica), Clodomiro Enrique Risau y Juan Marcelo Gatti y los paraguayos Marco Caballero, Carlos Santacruz, Víctor Almirón e Ysabelino Lichi, entre otros.

El Cronista se contactó con fuentes de la EBY en Argentina, con Voith Hydro y con IMPSA, y aunque ninguna desmintió las versiones, señalaron que hay que esperar al anuncio oficial de la semana que viene e incluso indicaron que el apuro por parte de Paraguay podría corresponder a una operación mediática o a lobby.

Voith tiene capitales alemanes y está asociada con Siemens en el negocio de diseño y construcción de equipos y turbinas para la generación eléctrica. La canciller de Alemania, Angela Merkel, tiene un especial interés en el desarrollo de negocios hidroeléctricos en América Latina; además de Yacyretá, el país europeo podría contribuir en el financiamiento de la represa Chihuido en Neuquén, obra para la que Voith Hydro está asociada con Helport, de Eduardo Eurnekian.

La empresa alemana ofertó u$s 99,6 millones para diseñar, construir e instalar 3 turbinas Kaplan de 92 MW cada una (276 MW en total) en el brazo Aña Cuá, que queda físicamente en el lado paraguayo del Río Paraná, frente a la localidad de Ayolas. IMPSA, en tanto, se presentó con u$s 116,3 millones, mientras que quedó afuera por irregularidades administrativas la china Gezhouba -que construye las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa (ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) en Santa Cruz-.

Pese a que Voith tiene a su favor la mejor oferta económica, IMPSA rebate que trabajará con mayor contenido local, lo que generará más empleo en Argentina y abarataría los costos por la devaluación que sobrevino a fines de abril de 2018, una vez ya conocidas las ofertas.

Asimismo, Astaldi, Rovella y Tecnoedil habían presentado la oferta económica para la obra civil más conveniente, por u$s 193,2 millones. Así, le ganaron a Cartellone, Cheddiak,Techint y SACDE (ex IECSA, la constructora que perteneció hasta el año pasado a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, hasta que la compró Marcelo Mindlin), entre otros contendientes.