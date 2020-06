Ya rige el acuerdo automotor con Brasil que firmó Macri en diciembre

La nueva Política Automotriz Común (PAC) con Brasil comenzó a regir hoy y estará vigente hasta el 30 de junio de 2029, estableciendo cupos de preferencia para el comercio de vehículos y autopartes entre los dos países.

La medida entra en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Número 14 entre Argentina y Brasil. El acuerdo fue firmado el 2 de diciembre de 2019, apenas una semana antes de que Mauricio Macri dejara el poder.

Fue la formalización del entendimiento alcanzado el 6 de septiembre de 2019 por el entonces ministro de Producción y Empleo, Danta Sica, los ministros de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Marcos Jorge. All´pi se convino, entre otros aspectos, modificar el esquema del acuerdo automotor y establecer un horizonte de previsibilidad de 10 años.

En aquel momento, el gobierno del Brasil apuró el acuerdo con la gestión que estaba a punto de irse en Argentina, temiendo que la llegada de Alberto Fernández cambiara el escenario de flexibilización de los términos del acuerdo automotor y tendencia a la liberalización del comercio sectorial que buscaba el Planalto.

Según la nueva PAC, el flujo de comercio automotor entre los dos países será monitoreado en forma trimestral hasta el 30 de junio de 2029, tomando la totalidad de productos automotores.

El acuerdo modifica el corazón del acuerdo anterior, que se intentó renegociar varias veces, sin resultado positivos hasta este momento. El intercambio bilateral de autos y autopartes estaba regido por lo que se denomina flex, o coeficiente de desvío en el intercambio hacia un país o el otro.

El acuerdo que rigió hasta ahora tenía un flex fija en 1,5. Esto significa que por cada dólar exportado por cada país el acuerdo permitía hasta 1,5 dólares importados, por encima de los cuales las terminales tenían que compensarlo o eventualmente, afrontar una penalidad económica.

Lo cierto es que por las características del intercambio ese flex en general se perforaba por las importaciones que llegaban a Argentina, con Brasil presionando para correr hacia arriba el límite.

La nueva PAC establece a partir del 1° de julio que por cada dólar exportado en vehículos y partes a Brasil, se podrá importar hasta u$s 1,8. Este coeficiente regirá hasta 30 de junio de 2023, luego pasará a 1,9 hasta la misma fecha de 2025. Hasta junio de 2027 habrá un flex de u$s 2, posteriormente será de u$s 2,5 hasta 2028, y en tre el 1 de julio de 2028 y el 30 de junio de 2029 será de u$s 3. A partir de esa fecha el intercambio bilateral quedará totalmente liberalizado.

Hasta el año pasado la renegociación de los acuerdos automotores tenían plazos más cortos, en general de tres años, por lo que esta PAC, que plantea con un cronograma de apertura a 10 años, es el acuerdo más extenso alcanzado hasta ahora.

Asimismo, los países otorgarán, recíprocamente, margen de preferencia de 100% a las importaciones de 10.000 unidades anuales de automóviles cuando cumplan con un ICR mínimo del 35%.

Otro aspecto relevante del acuerdo se relaciona con la incorporación de contenido regional mínímo que quedó fijado en 50%. Se considera contenido regional a las autopartes producidas en cualquiera de los ddos países, una medida que no termina de conformar a las autopartistas argentinas, que aducen dificultades para competir con las brasileñas.