Ya ponen la mira en cómo se distribuirán cuotas entre los países del Mercosur

Poco a poco, se apacigua la euforia que generó la firma del histórico acuerdo birregional y va quedando expuesta la agenda de trabajo, que deberán encarar los países del Mercosur. Conocidas las cuotas de exportación sin arancel en productos como carne vacuna y aviar, cerdo, etanol, arroz, miel, quesos y leche en polvo, por citar algunos, un aspecto clave es cómo dirimirán al interior del bloque el reparto de las cuotas.Hasta ahora no hay información oficial al respecto.

No obstante, ayer la Comisión Europea dio un paso en liberar más información al revelar una parte del acuerdo que el Mercosur no había informado, y que contempla los plazos de desgravaciones y aperturas de mercado de lo que no sean productos agroindustriales. También aspectos sobre denominación de origen, reglas comerciales, resolución de controversias y patentes, entre otros.

Pero la cuestión no revela las tareas adentro del bloque respecto de quiénes y cómo sacarán provecho de los mercados más amplios entre los productores del Mercosur. Este tema se dirimirá más temprano que tarde, para despejar el camino mientras los parlamentos discuten el acuerdo. Para Marcelo Elizondo, director de consultora DNI, lo más relevante es enfocarse en la estabilidad macroeconómica, regulaciones y reformas pendientes, infraestructura, logística y "un cambio de estrategia del sector privado para incorporar tecnología".

"A corto plazo, la estabilización de la macro, esto es tasa de inflación, tasas de interés, volatilidad del tipo de cambio, es lo más importante", precisó Elizondo. Pero también le asignó un rol esencial a las normas y regulaciones, como bajar la presión impositiva, trámites en Aduana, AFIP, Senasa y también "cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y reducción de trámites en frontera".

Estos son los puntos centrales del acuerdo.

- La UE eliminará los aranceles sobre el 100% de los bienes industriales por un período transitorio de hasta 10 años. Por su parte, Mercosur eliminará completamente los aranceles en automóviles, autopartes , maquinaria, productos químicos y farmacéuticos. En el caso automóviles, serán completamente liberalizados por Mercosur en 15 años, con siete de gracia, período en que regirá una cuota transitoria de 50.000 unidades.

- De los bienes agroindustriales el acuerdo contempla las siguientes cuotas e introducción del cupo en seis etapas:

- Carne vacuna: 99.000 toneladas, 55% fresca y 45% congelada, con una tasa contingente de 7,5% y eliminación al ingreso. Se fija la entrada en vigencia de la tasa dentro del contingente en las cuotas "Hilton" de la OMC específicas del Mercosur.

- Aves de corral: 180.000 toneladas libres de impuestos, subdivididas en 50% deshuesada y 50% con hueso.

- Carne porcina: 25.000 toneladas con un impuesto de € 83 por tonelada.

- Etanol: 450.000 toneladas para usos químicos, libre de impuestos y 200.000 toneladas de etanol para todos los usos (incluido el combustible), con una tasa especificada.

- Arroz: 60.000 toneladas libres de derechos.

- Miel: 45.000 toneladas libres de derechos.

- Quesos: regirán cuotas recíprocas de 30.000 toneladas libres de derechos.

- Leche en polvo: cuotas recíprocas de 10.000 toneladas.

- Mercosur liberalizará importaciones de UE de vino (con precio mínimo en espumosos los primeros 12 años), licores, aceite de oliva, fruta fresca, duraznos y tomates en conserva, malta, papas congeladas, entre otros.