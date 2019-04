Ya está disponible la declaración especial de renta financiera

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya habilitó en su página de Internet, en el servicio Ganancia Personas Humanas – Portal Integrado, la posibilidad de presentar la declaración jurada de rentas financiera, aunque los vencimientos operan entre el 19 y el 21 de junio según el CUIT.

La información viene pre cargada y es importante comprobar su veracidad con tiempo.

Las personas humanas y sucesiones indivisas determinarán el Impuesto a las Ganancias de tipo cedular (específico) sobre intereses y rendimientos producto de la colocación o enajenación de instrumentos financieros en una declaración jurada independiente de la ddjj del Impuesto a las Ganancias anual.

Esa declaración jurada específica incorporará la información correspondiente al Régimen de Información que tuvieron que cumplir las entidades financieras.

Mirá también Macri se practicó estudios médicos "de rutina" Lo informó Presidencia en un escueto comunicado. Los resultados fueron "normales" consignó. Su agenda del día sigue en pie.

La información es editable por el contribuyente.

De todos modos, la AFIP incorporará en" Nuestra parte" la información correspondiente a los bancos efectuados por los contribuyentes y que surgen de la información proporcionada por los distintos actores del Mercado de Capitales.

Para su presentación deberán ingresar al servicio web denominado “Ganancias Personas Humanas”, mediante la utilización de la Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 como mínimo y confeccionar y presentar el formulario de declaración jurada 2022.

Respecto de la inscripción, los sujetos que determinen gravamen a ingresar quedarán obligados a presentar la declaración jurada y serán dados de alta de oficio en este impuesto cedular.

Sergio Biller, del estudio estudio González Fischer y Asoc. aclaró que quienes no determinen gravamen por no superar el mínimo especial de renta financiera cedular, no están obligados a presentar la declaración jurada.

Ese piso es igual al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias anual, que para 2018, fue de $ 66.917,91.

Se paga 5% o 15% del impuesto a la renta según si los rendimientos son en dólares o indexado, o en pesos, según el caso.

La obligatoriedad de presentar la declaración jurada por estas rentas se mantendrá en tanto se encuentren inscriptos en el gravamen.

En caso de no determinar impuesto, se podrá solicitar la baja en la forma habitual.

Para Biller, la decisión de AFIP de disponer una declaración jurada aparte para evitar que, al incorporar la renta financiera al régimen general de Ganancias, algunos contribuyentes optaran por arriesgarse a no presentar.