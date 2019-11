YPF vendió a Petrobras gas licuado por primera vez en su historia

El buque de bandera belga Excalibur partió el viernes del puerto de Bahía Blanca con la primera carga de Gas Natural Licuado (GNL) exportada a gran escala por la petrolera estatal YPF.

La carga de 44.300 toneladas de GNL o casi 65 millones de metros cúbicos de gas natural -detalló el portal Energía On- llegará entre el viernes 15 y el martes 19 de noviembre al puerto de San Salvador de Bahía, Brasil, ya que fue comprada en una licitación por la petrolera estatal Petrobras a un precio que no fue informado, pero que expertos del sector calculan entre u$s 5 y u$s 6 por millón de BTU en destino (entre u$s 2 y u$s 3 por millón de BTU en boca de pozo).

El barco Excalibur, de 277 metros de eslora, cargó el gas licuado en la barcaza Tango FLNG contratada por YPF y estaba anoche frente a las costas de Mar del Plata.

El hecho es histórico: Argentina se sumó así al reducido club de exportadores de gas licuado, que tiene como líderes a Qatar y Australia y en el que compite cada vez más fuerte Estados Unidos a partir del shale gas, mismo recurso que hay en la formación Vaca Muerta.

De hecho, las exportaciones de gas licuado por parte de YPF llegan como necesidad de colocar el producto a una demanda que no encuentra en el mercado local, debido al aumento de producción de Tecpetrol en Fortín de Piedra, la recesión y los aumentos de tarifas que plancharon el consumo.