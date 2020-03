YPF vale u$s 1500 millones y tambalea por pronóstico de catástrofe

La petrolera estatal YPF vivió ayer otro día de desplome en su cotización, al igual que el resto de las acciones en el mundo, principalmente las de empresas ligadas a los hidrocarburos. En el comienzo del lunes negro, su valor en Wall Street (NYSE) descendió hasta su nuevo mínimo histórico en casi 27 años de cotizar en los Estados Unidos -u$s 3,30- para después cerrar a u$s 3,82, apenas por encima de los u$s 1500 millones de capitalización bursátil.

El pronóstico ultra pesimista del Bank of America (BofA) de la semana pasada fue que la acción de la que fue hasta unos años la compañía insignia de la Argentina podría bajar hasta u$s 1, mientras que otros analistas esperan que el petróleo se derrumbe hasta u$s 15 por barril a medida que se agrave la crisis económica global. La sucesión de caídas en los mercados internacionales van acercando la realidad a esos augurios de catástrofe.

La crisis se desató cuando todavía no hay una política energética definida y la conducción de Guillermo Nielsen no se termina de asentar. Vaca Muerta, la joya nacional, está cuasi paralizada desde hace siete meses y la nueva ley para garantizar inversiones petroleras en todo el país quedó sepultada entre las prioridades oficiales.

Así, surgieron críticas entre allegados a la compañía. "Una nueva ley sería como una curita. A esta altura, la condición jurídica que se le pueda dar a un inversor no alcanza con la ley en la que trabajó Nielsen. Energía no es prioridad pero para adelante se va a necesitar que sea el área alcance rango de ministerio de vuelta", afirmaron en las cercanías de la Casa Rosada.

YPF informó que en 2019 perdió $ 33.379 millones y su primer trimestre se acerca a terrenos otra vez negativos, pero mantener sin cambios los precios de los combustibles en los próximos meses podría oxigenar su caja.