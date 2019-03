YPF se suma a Raizen y también aumenta sus combustibles

La petrolera YPF anunció que desde este domingo aumentan el precio de sus naftas en un 4,55% y del gasoil un 4,89%, como consecuencia del aumento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el tipo de cambio y las variaciones en el precio del Brent.

De esta manera la compañía de mayoría accionaria estatal se sumó al incremento dispuesto por la empresa Raizen, operadora de la marca Shell en la Argentina, que decidió aumentos del 9,5% al argumentar los mismos motivos de costos.

Además de las dos compañías que controlan alrededor del 75% del mercado de combustibles al público, se espera que en las próximas horas hagan sus anuncios de incrementos el resto de las petroleras como Axion, Puma, Gulf o Dapsa.

Desde la petrolera nacional se informó que a pesar de los incrementos y en un mercado en competencia, "los precios de YPF se siguen ubicando entre los más bajos de la región".

Como ocurrió en otras oportunidades, el mayor incremento porcentual en los precios del gasoil tiene que ver con el componente importado de este combustible en el abastecimiento de la demanda local, ya que la Argentina es deficitario en ese segmento.

De esta manera los nuevos precios de referencia en la Ciudad de Buenos Aires son:

Tanto en naftas como en gasoil, los precios de referencia de Capital Federal pueden variar según las zonas, debido a los costos de distribución para abastecer las diferentes provincias.

De acuerdo a la última publicación Global Petrol Prices las naftas en la ciudad de Buenos Aires alcanza los u$s 0,93 por litro, frente a u$s 1,07 de Perú, el u$s 1,08 de Paraguay, u$s 1,11 de Brasil, el u$s 1,20 de Chile y el u$s 1,70 de Uruguay.