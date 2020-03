Economía y política Jueves 05 de Marzo de 2020

YPF perdió $ 10.480 millones por deterioro de activos durante la era Macri

En los cuatro años de gestión del ex presidente, la petrolera estatal tuvo dos balances negativos y dos positivos, que no alcanzaron para compensar. La empresa quebró este jueves un piso de u$s 3000 millones en su valor bursátil.