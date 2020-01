YPF consiguió casi u$s 150 millones en su vuelta al mercado de capitales

En su regreso al mercado de capitales, la petrolera YPF logró este miércoles emitir cuatro Obligaciones Negociables (ON) por $ 8366,5 millones y u$s 9,9 millones, el equivalente a u$s 164 millones.

La empresa privada de gestión estatal, conducida ahora por Guillermo Nielsen, destinará los fondos a capital de trabajo y capex.

"El resultado de la licitación fue excelente, con una gran respuesta del mercado que acompañó a la compañía al permitirle extender los plazos a un costo de financiación competitivo", señalaron desde la compañía.

Y completaron: "Estos instrumentos forman parte del plan financiero de la compañía para este año y ofrecen una alternativa atractiva para los tenedores de pesos en el mercado local".

La emisión calificada de "exitosa" por Balanz, uno de los agentes colocadores, fue de tres nuevas clases de ONs junto con la reapertura de las ONs adicionales clase XLVI.

“Fue un éxito para la compañía, ya que inicialmente buscaban una base de u$s 50 millones equivalentes en pesos, pero el interés por parte de los inversores fue tal que ampliaron el monto”, comentó Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.

"La fuerte demanda del instrumento se debió a la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON dentro del contexto actual", describieron en Balanz.

En los títulos Clase V, en pesos argentinos a 12 meses con tasa Badlar + 5% y devengación trimestral de intereses, se colocaron unos $ 2112,1 millones y se recibieron 428 órdenes. En la Clase VI a 18 meses con tasa Badlar + 6% hubo 155 órdenes por $ 2149,5 millones.

La mayor colocación fue en la reapertura del bono Clase XLVI, en pesos a tasa Badlar + 5,25%, devengación de intereses el 4 de marzo y 4 de septiembre y vencimiento el 4 de marzo de 2021. Allí YPF consiguió $ 4104,8 millones, el equivalente a u$s 68,3 millones, con solo tres órdenes ejecutadas.

En cambio, en la emisión de títulos Clase VII en dólar linked, a 12 meses con una tasa 5% y devengación trimestral de intereses, solamente se lograron u$s 9,9 millones con 248 órdenes.

Los agentes colocadores fueron los bancos Galicia, Santander, Supervielle y Provincia, el propio Macro Securities, SBS Trading, Allaria Ledesma & Cia y Nación Bursátil.

En un momento en el que los mercados internacionales están cerrados, la petrolera logró financiarse para continuar sus operaciones, basadas principalmente en Vaca Muerta.

Durante 2020, YPF enfrenta un duro calendario de vencimientos de títulos emitidos en el mercado local. En febrero vencerán $ 950 millones de ON emitidas en 2015; en marzo, $ 500 millones de ON de 2014; y en abril los vencimientos ascienden a la sideral cifra de $ 3719,9 millones y u$s 45,8 millones.

Ya para 2021, deberá pagar u$s 1000 millones y $ 1350 millones.