YPF colocó un bono por u$s 750 millones con una tasa de 6,95% a 10 años

YPF colocó hoy un bono en dólares a 10 años por U$S 750 millones con una tasa de 6,95 por ciento, reportó hoy IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La compañía buscaba financiamiento local e internacional por US$ 500 millones, ampliable a US$ 750 millones a tasa fija y a un plazo de 10 años, operación que concretó hoy con una demanda que llegó a los U$S 2.100 millones de dólares, casi el triple de lo ofrecido por YPF, según IFR.

La empresa argentina controlada por el Estado había indicado una guía de rendimiento en el área de 7,0 por ciento, más menos cinco puntos básicos.

Los encargados conjuntos de la colocación fueron Credit Suisse (B&D) y JP Morgan.

Fuente: Agencias Buenos Aires