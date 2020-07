YPF cerró el canje de deuda por u$s 1000 millones con una adhesión de 58%

La petrolera YPF logró una adhesión del 58% a su oferta de canje de deuda para extender el vencimiento de sus Obligaciones Negociables por u$s 1000 millones, que vencían en mayo próximo, y por el que entregará un nuevo bono a pagar en 2025, informó hoy la empresa al mercado.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operatoria permitió el canje parcial de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII a tasa fija de 8,500% con vencimiento en 2021 con un valor nominal en circulación por u$s 1000 millones.

De esta manera, la petrolera logró despejar compromisos por u$s 587.348.000 que debería haber afrontado en mayo próximo, lo que deja una deuda "más accesible de poco más de u$s 400 millones" plantearon fuentes allegadas a la operación.

"El resultado fue bueno porque en el actual contexto que los inversores sigan teniendo confianza en YPF para canjear un vencimiento de marzo 2021 a cinco años es muy bueno; además, de despejar el horizonte de vencimientos de deuda para la compañía", reafirmó la fuente consultada por Télam.

La oferta contemplaba un primer plazo de adhesión, al 16 de julio, con incentivo para los tomadores tempranos del canje con un pago mayor en efectivo e incremento de las amortizaciones iniciales, y por el cual se logró poco más del 54% de adhesión.

Para esos tenedores, el 21 de julio la compañía emitió un valor nominal de aproximadamente u$s 540 millones de Obligaciones Negociables y efectuó el pago de aproximadamente u$s 90 millones en efectivo, incluyendo los intereses devengados y no pagados por las Obligaciones Negociables existentes.

En tanto, que aquellos que ingresen al canje en el segundo plazo -entre el 17 y el 30 de julio- recibirán un pago efectivo de u$s 50, y el mismo bono por u$s 950, es decir las mismas condiciones originales, para los cuales YPF anticipó que emitirá nuevas obligaciones por u$s 3165.