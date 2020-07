YPF canjeó u$s 584 millones y extiende condiciones hasta el jueves 30

Mientras la Argentina renegocia su deuda externa soberana, la petrolera estatal YPF, una de las principales empresas del país, logró canjear u$s 584,2 millones de un bono por u$s 1000 millones de capital en la etapa temprana (early bird) de su oferta, que finalizó el viernes a la tarde.

La empresa presidida por Guillermo Nielsen emitirá un nuevo bono por u$s 539,9 millones con vencimiento el 23 de marzo de 2025 (vida promedio de 2,8 años) con las mismas condiciones (jurisdicción en Luxemburgo y una tasa de 8,5% anual en dólares), que pagará intereses semestrales a partir del 23 de septiembre de 2021. Asimismo, abonará en efectivo u$s 73 millones como endulzante (sweetener).

De todas formas, la firma comunicó a sus inversores que extenderá hasta el cierre de la oferta -el jueves 30- las mismas condiciones para todos sus acreedores: una emisión de u$s 925 de Valor Nominal (VNO) del nuevo bono y un pago de u$s 125 en efectivo; o sea, un adelanto del 12,5% del capital. De la misma forma, se eliminó la participación mínima requerida para dar por concluido el canje, que en un principio era del 70%. La liquidación de este tramo de la operación se realizará mañana.

Según explicaron a El Cronista fuentes cercanas a la operación, este resultado parcial es "positivo" y permite "despejar el horizonte financiero de la compañía". "Tener casi el 60% de adhesión es un nivel de participación muy importante y muestra el acompañamiento de los inversores a la empresa en un contexto actual inédito y complejo para la industria".

La oferta de YPF para reperfilar este bono se lanzó casi en paralelo a la última propuesta de la Argentina para reestructurar unos u$s 65.000 millones de su deuda externa y buscó en un principio probar en el mercado la aceptación del endulzante para la etapa temprana. La diferencia es que la petrolera no recortará capital y mantendrá la misma tasa de interés con la que fue emitido el bono en marzo de 2016.

Luego de que la Argentina logre salir del default, las empresas que operan en el país podrán salir de vuelta a los mercados financieros internacionales. Para YPF tendrá prioridad repagar la deuda contraída a partir de 2013 para desarrollar Vaca Muerta y bajar progresivamente su relación de deuda neta sobre EBITDA ajustado de 2,2 veces a 1,5.

Según consta en la última nota de resultados de la compañía, correspondiente al primer trimestre de 2020, la deuda total expresada en dólares alcanzó los u$s 8800 millones, y la deuda neta, los u$s 7600 millones.

YPF tendrá la próxima amortización relevante de capital de su deuda internacional recién el 4 de abril de 2024, por u$s 1522,1 millones. Sin embargo, deberá abonar por distintas emisiones locales $ 10.903,8 millones y u$s 111,2 millones en concepto de capital hasta fin de 20. Este viernes vencieron otros $ 993,5 millones de las Obligaciones Negociables (ON) Clase X, emitidas el 17 de abril de este año.

Cuando asumió el nuevo CEO, Sergio Affronti, YPF profundizó los recortes de sus inversiones y una estrategia para cuidar su caja, deteriorada por una caída en las ventas de combustibles (casi 50% en naftas).