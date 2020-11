YPF aumentó ingresos por el aumento de los combustibles y redujo sus pérdidas en el tercer trimestre

El plan que tenía Sergio Affronti para YPF en su función de CEO, con el objetivo de bajar en un 30% los costos, disminuir la deuda y recuperar ingresos luego de que pase lo peor de la pandemia empezó -de a poco- a dar resultados. Así lo entienden en la sede de la empresa en Puerto Madero.

La petrolera estatal YPF mejoró su performance en el tercer trimestre y aumentó sus ingresos, pero no pudo evitar una pérdida de $ 35.332 millones (u$s 482 millones), que fue menor a los $ 85.000 millones (u$s 1258 millones) de "utilidades negativas" que hubo entre abril y junio, los peores meses de la pandemia del nuevo coronavirus, que produce la Covid-19.

"Las decisiones adoptadas por la compañía desde abril, en el marco de una crisis inédita generada por la pandemia, le permitieron a YPF mejorar ingresos, mantener costos bajo control, preservar la caja, despejar el futuro financiero y recuperar gradualmente la actividad, con un impacto positivo en el EBITDA que mejoró significativamente en el tercer trimestre", comunicó la compañía.

"Respecto al trimestre anterior, los ingresos aumentaron un 19,5% en dólares" -hasta los u$s 2327 millones- "como resultado de la recuperación en las ventas de combustibles y la estabilización de la producción de petróleo y gas", agregaron en el reporte.

Los precios al público minorista de las naftas y el gasoil se ajustaron dos veces durante el trimestre (no se contabiliza octubre, que corresponde al Q4), con un aumento promedio de 8% en pesos.

"Sin embargo, medidos en dólares, los precios se contrajeron un 25,3% y 19,8% interanual para gasoil y nafta, respectivamente", le avisó YPF a sus inversores, en un documento publicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Ese atraso en los precios es el que buscará recomponer YPF en el mediano plazo, ya que hacerlo en pocos meses atentaría contra la recuperación en las ventas y la actividad económica en su conjunto.

En los primeros nueve meses de 2020 YPF perdió u$s 1637 millones, de los cuales u$s 869 millones (el 53%) corresponde a un impairment, que es un revalúo contable por "deterioro de activos".

La deuda neta de la empresa situada en Macacha Güemes 555 de la Ciudad de Buenos Aires se redujo a u$s 7203 millones, con una disminución de u$s 184 millones frente al trimestre previo, "debido a la recuperación parcial del flujo de efectivo de las operaciones y al enfoque conservador relacionado con inversiones, ya que la prudencia financiera continúa siendo nuestra estrategia para enfrentar esta crisis inesperada".

Asimismo, la deuda total llegó a u$s 8207 millones, un 5,6% por debajo del período abril-junio.

Por otra parte, en una reunión de Directorio llevada a cabo este martes, la petrolera decidió un agresivo plan de recompra de acciones propias para levantar un 40% el precio de su acción en dólares. Será por hasta $ 550 millones para otorgar compensaciones a sus empleados más valiosos.

El precio máximo a pagar será de $ 870 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y de hasta u$s 6,80 en la New York Stock Exchange (NYSE), ubicada en 11 Wall Street.

La acción de YPF cerró hoy en $ 702,50 y en u$s 4,75, con un incremento en dólares de 14,78%.