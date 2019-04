Willy Kohan: "El acuerdo de precios va ayudar si las empresas pueden abastecer"

El periodista y economista Guillermo 'Willy' Kohan relativizó los efectos antiinflacionarios del acuerdo anunciado por el Gobierno, mediante el cual se mantendrán los precios de ciertos productos básicos por seis meses, y remarcó las complicaciones económicas que atraviesan las empresas alimenticias en los últimos meses.

"La inflación no se va a solucionar con precios cuidados. Puede ayudar en tanto y en cuanto las empresas puedan abastecer esos precios. La mayoría de las empresas alimentarias del país, que son las más competitivias, están con balances negativos. Todas las compañías, si bien se endeudaron en dólar, están con complicaciones. Abastecer el mercado será la gran cuestión de las próximas semanas", dijo Kohan en TN.

En ese sentido, el periodista relacionó el fuerte incremento del riesgo país y el desplome de los ADRs argentinos en Wall Street con las dudas del mercado financiero internacional en que Argentina pueda alcanzar el superávit fiscal primario en los próximos meses.

"La eventualidad de que vuelva la Argentina un modelo más estatista y autoritario como el de Cristina agrava las cosas. Hay problemas políticos y problemas económicos. La reacción de los mercados de bonos y de acciones en EE.UU. tiene que ver con que es más difícil que haya superávit fiscal si hay que congelar tarifas. Hay un interrogante sobre que va a pasar con la actividad económica. El riesgo país en 850 puntos indica que está el Fondo y nada más", comentó.

En ese sentido, el periodista y economista puso en duda que el Gobierno cierre el año con en equilibrio fiscal primario pero puso de manifiesto las complicaciones que trae aparejado todo intento de bajar el gasto público.

"Si se miran los números de muchos economistas parece que el programa fiscal este año va a cerrar en un déficit de 1% del PBI, más con estos anuncios. Si Macri no pudo aprobar el blanqueo laboral, parece difícil que pueda impulsar reformas. Se dice que pudo hacer grandes acuerdos en el Congreso, pero fueron todos para gastar, como salir del default o endeudarse. El gasto público no se puede financiar, pero tampoco se puede bajar. Un ejemplo son los fallos de la Corte Suprema sobre temas previsionales. Si no hay un acuerdo político de qué hacer con el volumen de gasto público y cómo lo financiamos, no tenemos salida. Eso el Gobierno no lo logró", señaló.

Y añadió: "En este momento el Gobierno está jugado, no hay muchas alternativas. Hoy necesita un plan de emergencia para mejorar las expectativas, para poner un poco de plata en la calle y que no se vaya en aumento de precios y no mucho más que eso."