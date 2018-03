Weretilneck evitó criticar a Bergman tras los incendios

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró ayer que él no es quién "para pedirle la renuncia" al rabino Sergio Bergman como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y que la tarea de "evaluar" su desempeño durante los graves incendios en esa provincia, en La Pampa y en el sur bonaerense es competencia del presidente Mauricio Macri.

"No soy quién para pedir la renuncia de Bergman. Quien debe pedir la renuncia es el presidente de la República que es quien lo designó. Me parece que es él quien tiene que evaluar la situación", evaluó.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador indicó que no se siente en condiciones de brindar una "opinión convincente sobre la tarea del ministro" dado que no conoce "su tarea ni el presupuesto asignado a la cartera".

"Sería injusto de mi parte", afirmó el mandatario de una de las provincias más afectadas por el siniestro, quien al ser consultado acerca de los pedidos para que Bergman dimita a su cargo tras las consecuencias del incendio, opinó que "hay cosas que no se pueden evitar".