Weretilneck: "El Gobierno no cumplió ninguna pauta y no hay reactivación"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, forma parte del grupo de jefes de estados que no son del PJ pero que articulan con las provincias del justicialistas. De buena relación con Miguel Pichetto habló con Reverso y se mostró crítico de las tasas altas y de la falta de política para solucionar la inflación. A contramano, dijo que la devaluación es buena para su provincia.

¿Qué lectura hace del acuerdo con el FMI y cómo puede impactar en las provincias?

Hasta ahora lo conversado con la Nación son aspectos macros y de relevancia general, lo particular y su posible influencia en las provincias todavía no lo podemos saber porque no tenemos elementos. El presupuesto del 2019 va a ser la muestra del compromiso que el gobierno asumió con el FMI y ahí vamos a observar cómo se traduce en los presupuestos provinciales.

El Gobierno instaló que uno de los recortes será en la coparticipación y en la obra pública.

Venimos de firmar el consenso fiscal que significó un diálogo de seis meses entre el gobierno y las provincias, y no tiene que ser modificado. Este fue el primer gran acuerdo fiscal no llevado adelante en épocas de crisis. Si el recorte es en coparticipación, lo que tenemos es que ya se discutió IVA, Ganancias y los impuestos que la conforman y todas las partes hicimos un esfuerzo. Entiendo que si puede haber alguna modificación tendrá que ver con algunos fondos que son de discreción pero que no forman parte de la coparticipación.

¿Y para Río Negro?

No recibo fondos discrecionales de coparticipación por lo que desde ese punto de vista a la provincia no la perjudica. En obras habrá que ver cuál es la decisión. Nosotros con financiamiento nacional tenemos viviendas y escuelas que se hacen en conjunto. Después hay obras que son de Nación. Es muy difícil sacar una conclusión cuando uno no sabe cuál es la línea que el gobierno va a tomar.

¿Cómo le fue al gobierno desde el punto de vista económico y su posterior llegada al FMI?

Todos sabemos la implicancia del déficit fiscal. Él (por Macri) apostó a un camino denominado gradualismo de dominar el déficit fiscal paulatinamente vía una mayor recaudación a partir de una reactivación económica. El crecimiento no se dio y me parece que no hay mucha reactivación con tasas a 28% como tuvieron los años anteriores o con una a 40% como ahora.

El Gobierno dice que es para dominar la inflación

El Gobierno fracasa en la lucha contra la inflación. Ninguna de las pautas se cumplió y no hay reactivación. Es un error pensar que en la Argentina se controla la inflación con la política monetaria. En este país se necesita más política, más acuerdos sectoriales y acción de gobierno. Con tasa de interés y política monetaria exclusivamente no se controla. Hay que hacer un gran consenso fiscal y económico.

¿Lo complica la devaluación?

No, es buena para las economías regionales. Nosotros estamos fuertemente vinculados al tipo de cambio. Somos productores de gas y petróleo, exportadores de pera, manzana, cereales, lana; y recibimos turismo en Bariloche. Para nosotros es una buena noticias. El problema es como se traduce después a los precios, porque si esta competitividad se pierde con inflación en dólares y en pesos, el esfuerzo es nulo.