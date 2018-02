Warren Buffett ganó u$s 29.000 millones en 2017 por la reforma fiscal en EE.UU. El multimillonario estadounidense reveló hoy que su compañía, Berkshire Hathaway, ganó en total u$s 65.000 millones en 2017, de los cuales u$s 29.000 millones fueron acreditados en diciembre por la reforma.