Waldo Wolff: "Alberto Fernández piensa que la muerte de Nisman fue un homicidio"

"Es una ratificación de que lo que quieren es que no se sepa nada", dijo el diputado Waldo Wolff a propósito del pedido de revisión de la pericia hecha por Gendarmería en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que anunció días atrás, la ministra de Seguridad Sabina Frederic. Además, en diálogo con El Cronista, el coautor del libro Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo, aseguró que el presidente Alberto Fernández cree que la muerte de Nisman fue un homicidio y el Memorandum de entendimiento con Irán, un delito.

En el marco del quinto aniversario de la muerte del fiscal de la UFI AMIA, el ex titular de la DAIA, que siguió bien de cerca la denuncia que Nisman había hecho por la firma del Memorándum con Irán, es uno de los que convoca al homenaje que se llevará adelante el sábado en la Plaza del Vaticano, y al que se sumaron otros referentes de la oposición, como Elisa Carrió y Fernándo Iglesias aunque, aclaró, no será orador del acto, tal como habían mencionado algunos medios en las últimas horas. "Decir que se politizó el homenaje es como decir que se partidizó un partido de fútbol", le respondió a quienes cuestionaron el tono político que adquirió el homenaje. Sobre la muerte de Nisman, en cambio, afirmó que "nunca se va a saber nada, jurídicamente nunca se va a saber nada".

En las últimas horas circuló que habría dos homenajes a Nisman porque el del sábado se "politizó", ¿coindice?

Decir que se politizó el homenaje es como decir que se partidizó un partido de fútbol. La muerte de Nisman es un hecho político, es una muerte política, quien lo quiera desconocer, más que no entender nada... es absurdo. Podés poner otra excusa. Es lógico que se politizó, desde el momento uno. Es la muerte de un fiscal político, es muy complejo. Lo que nadie duda es que aquí esta metida la política. No es una excusa razonable. Pero se lo tenés que preguntar a la dirigencia de la DAIA, hoy no tengo nada que ver, pero siempre son dos homenajes, uno en el cementerio.

¿Qué le pareció el documental de Netflix?

Lo mismo de siempre. Está todo con un sesgo, cuando la escena del hecho está contaminada, deja todo abierto, esto queda a la carta. Es lo mismo que pasó con el atentado [a la AMIA], nunca se va a saber nada, jurídicamente nunca se va a saber nada, si no hay elementos. Con una escena del hecho absolutamente contaminada, absolutamente cuestionada, qué actor de la Justicia te va a poner un gancho certificando algo que no tiene certeza procedimental. Si ves la primera pericia, dice "no puedo confirmar ni una cosa ni la otra". Nadie te va a firmar nada.

Hablando de las pericias, ¿qué lectura hace del anuncio de la ministra Frederic, sobre revisar la pericia hecha por gendarmería?

Es lo mismo que hizo Fein, cuando un poder se entromete en el otro, anulando las garantías institucionales y constitucionales, lo que logra, justamente, es abrir más relatos, porque que lo que haga Frederic, por cuenta propia, vulnera el principio procedimental de cualquier criterio republicano, porque los peritos de gendarmería son auxiliares de la Justicia. Si hubiese querido, incluso, hasta con picardía política, cuestionar la segunda pericia, hubiese logrado que algún ámbito, estamento jurídico o judicial quiera revisarlo. Pero cuando ella hace esto, su intención es invalidar la causa, porque es tan grosero que no te queda otra. Logra que no tenga certeza jurídica. Es una ratificación de que lo que quieren es que no se sepa nada.



Y qué opinión le merecen el cambio de postura de Alberto Fernández respecto de la muerte de Nisman.

Alberto Fernández opina que la muerte de Nisman fue un homicidio y que el Memorándum fue un delito. Después, hizo un pacto con Cristina. No tengo dudas de que piensa eso, porque nadie dijo la cantidad de cosas con la contundencia y la argumentación que tuvo Alberto, pero ni los opositores, nadie dijo lo que él dijo, con los argumentos jurídicos, siendo profesor de derecho penal. Piensa eso, después le da el estómago para hacer el convenio que hizo con Cristina...

¿Qué tipo de convenio sería?

Eso no lo sé, pero no es un tipo que hizo un comentario alguna vez, él escribió una columna; hay una nota que hizo con Nelson Castro en la que dice que está probado que ella es la autora intelectual y Héctor Timerman el autor material. Ni yo dije eso. Yo dije que para saber había que investigar; él, lo denuncia. No es que haya ocurrido algún hecho, alguna prueba, testimonio nuevo o nada como para cambiar de la noche a la mañana. Yo no tengo dudas de que Alberto piensa que la muerte de Nisman fue un homicidio y el Memorándum, un delito, porque lo dijo y lo argumentó jurídicamente.